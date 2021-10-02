Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Sayısal Loto sonuçları açıklanıyor... Milli Piyango Online MPİ 2 Ekim Çılgın Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 2.10.2021 21:04

Sayısal Loto sonuçları açıklanıyor... Milli Piyango Online MPİ 2 Ekim Çılgın Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama ekranı

Sayısal Loto sonuçları açıklanıyor... Milli Piyango Online MPİ 2 Ekim Çılgın Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama ekranı

Şans oyunları oynayanlar için Çılgın Sayısal Loto sonuçları ve ikramiye kazandıran numaralar heyecan kaynağı olmaya devam ediyor. Milli Piyango Online tarafından birazdan gerçekleştirilecek olan canlı çekiliş ile 2 Ekim 2021 Çılgın Sayısal Loto sonuçları ve kazanan numaraları açıklanacak. MPİ bilet sorgulama yapmak isteyenler, Sayısal Loto sonucu bilet sorgulama ekranı aracılığıyla bunu gerçekleştirebilir. İşte, haftanın Çılgın Sayısal Loto sonuçları kazanan numaraları ve 2 Ekim 2021 Milli Piyango Online MPİ bilet sorgulama ekranı

Çok sayıda şans oyunu tutkununun heyecanlı bekleyişi, 2 Ekim 2021 Sayısal Loto çekilişi sonuçları ile birazdan sona erecek. Milli Piyango Online tarafından pazartesi, çarşamba ve cumartesi olmak üzere, haftada üç gün gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto çekilişinin sonuçları, kazanan numaraları ve 2 Ekim 2021 MPİ bilet sorgulama ekranı sabah.com.tr'de!

SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI ? 2 EKİM MPİ BİLET SORGULAMA EKRANI

2 Ekim Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam Milli Piyango Online canlı çekiliş sayfası üzerinden 21.30'da yapılacak ve ardından Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklanacak.

Sayısal Loto sonuçları ve haftanın kazanan numaraları şu şekilde;

Çılgın Sayısal Loto çekilişinin sonuçları sabah.com.tr'de.

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SAYISAL LOTO CANLI ÇEKİLİŞ SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Sayısal Loto'nun adı artık Çılgın Sayısal Loto oldu. Çılgın Sayısal Loto'nun oyun kuralları şöyle:

  • Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.
  • Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
  • Tek kolon ücreti 3 TL'dir.

Sen Seç!

Sen seç, Online Çılgın Sayısal Loto'nun sizler için geliştirdiği bir seçenek. Kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 6 numara ile şanslı kupon oluşur.

SİSTEM OYUNU

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyun, bir kuponda 6'dan fazla rakam seçilmesiyle oluşur. Oyuncular, altıdan fazla rakam seçerek seçilen rakamlarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler..

Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı; çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir. Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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Sayısal Loto sonuçları açıklanıyor... Milli Piyango Online MPİ 2 Ekim Çılgın Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama ekranı
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