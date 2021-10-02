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Giriş Tarihi: 3.10.2021 00:57

Sevda Kuas kimdir ve kaç yaşında? O Ses Türkiye Sevda Kuas nereli? İşte hayatı

Sevda Kuas kimdir ve kaç yaşında? O Ses Türkiye Sevda Kuas nereli? İşte hayatı

O Ses Türkiye programı yeni sezonu ile ekranlara geri döndü. İlk tur elemelerinde öne çıkan yarışmacılardan birisi de Sevda Kuas oldu. Bu doğrultuda, Sevda Kuas'ın hayatı başta olmak üzere birçok bilgi de araştırılmaya başlandı. Peki, O Ses Türkiye yarışmacısı Sevda Kuas kimdir, kaç yaşında ve nereli? Sevda Kuas kimin takımına katıldı? İşte detaylar

O Ses Türkiye, yeni sezonu ile başladı. İlk tur elemelerinde öne çıkan yarışmacılardan birisi de Sevda Kuas oldu. Jüri üyelerini döndürmeyi başaran Sevda Kuas, şimdiden iddialı yarışmacılardan birisi olarak görülmeye başlandı. Bu doğrultuda, Sevda Kuas kimdir, kaç yaşında ve nereli sorularına yanıt aranmaya başlandı. Peki, Sevda Kuas kimi seçti, kimin takımına katıldı? Sevda Kuas kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte, detaylar

SEVDA KUAS KİMDİR?

Sevda Kuas, 22 yaşında. Yarışmaya Iğdır'dan katılıyor. Müzisyen olduğunu belirten Sevda Kuas, hayatını müzik yaparak kazandığını ifade etti. Konservatuarda branşı Türk Sanat Müziği imiş.

Iğdır'dan yaklaşık bir buçuk ay önce İstanbul'a gelen Sevda Kuas, eğitimini Kars'ta tamamlamış.

SEVDA KUAS KİMİ SEÇTİ?

Yağmurlar adlı şarkıyı seslendiren yarışmacı için dönen jüri üyelerinden Sevda Kuas'ın tercihi Ebru Gündeş oldu.

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Sevda Kuas kimdir ve kaç yaşında? O Ses Türkiye Sevda Kuas nereli? İşte hayatı
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