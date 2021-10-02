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Giriş Tarihi: 2.10.2021 21:01 Son Güncelleme: 2.10.2021 21:02

Son dakika: Sergen Yalçın'ın kırmızı kartından sonra ortaya çıktı! "Ağzından kötü laflar..."

Son dakika: Sergen Yalçın’ın kırmızı kartından sonra ortaya çıktı! Ağzından kötü laflar...

Son dakika haberi... Süper Lig'in 8. haftasında Vodafone Park'ta Sivasspor'u ağırlayan Beşiktaş, karşılaşmanın ilk yarısında Güven Yalçın'ın enfes golüyle 1-0 öne geçti. Golden sonra maçta iki takım arasında gerginlikler oldukça arttı. İlk yarının son dakikalarına girildiği sırada Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Süper Lig'in 8. haftasında Sivasspor ile karşılaşan Beşiktaş, mücadelenin ilk yarısını 1-0 önde kapattı. Maçta ilk yarının son dakikalarına girildiği sırada teknik direktör Sergen Yalçın, direkt kırmızı kart gördü.

Beşiktaş'ın faul beklediği bir pozisyonun ardından maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu, oyunu devam ettirdi. Siyah-beyazlı takımın yedek kulübesi, devam kararına oldukça sert bir tepki gösterdi.

Oyunun durduğu anlarda Serdar Saatçı, topu dışarı göndermek istedi. O sırada topa oldukça agresif bir şekilde vuran Sergen Yalçın, maçın hakemi tarafından direkt kırmızı kartla cezalandırıldı.

Kırmızı kartın ardından tribünlere gönderilen Sergen Yalçın, takımın idaresini yardımcı antrenör Murat Şahin'e bıraktı.

"3-5 MAÇ SONRA ATILIRIM" DEMİŞTİ

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, geçtiğimiz haftalarda bir televizyon kanalında yaptığı açıklamada, dikkat çeken ifadeler kullanmıştı.

Deneyimli teknik adam, "Ben kesin atılırım! 3-5 maç içinde kesin atarlar beni! Hiç şüphem yok." diye konuşmuştu.

Yalçın, bu ifadelerinin üstünden tam 5 maç sonra direkt kırmızı kartla tribünlere gönderildi.

ERMAN TOROĞLU: "HATA YAPTIN"

Beşiktaş-Sivasspor maçının ilk yarısının sonunda A Spor'da değerlendirmelerde bulunan deneyimli yorumcu Erman Toroğlu, Sergen Yalçın'ın gördüğü kırmızı kartı değerlendirdi.

Erman Toroğlu, "Sergen, sen gemini yalnız bıraktın. Senin orada durman daha farklıydı. Hata yaptın. Ağzından da kötü şeyler çıktı. Görüntüde var. Bunlara gerek yok." diye konuştu.

Sergen Yalçın'ın topa vurduğu anlar böyle görüntülendi...

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Son dakika: Sergen Yalçın'ın kırmızı kartından sonra ortaya çıktı! "Ağzından kötü laflar..."
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