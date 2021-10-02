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Giriş Tarihi: 2.10.2021 19:48 Son Güncelleme: 2.10.2021 19:48

SON DAKİKA | Diyarbakır'da korkutan deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesinden açıklama geldi

SON DAKİKA | Diyarbakır’da korkutan deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesinden açıklama geldi

AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından duyurulan son dakika verilerine göre, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin 2.7 şiddetinde ve 7.02 km derinlikte gerçekleştiğini bildirdi. Kandilli Rasathanesi de depreme ilişkin son dakika bilgi notu paylaştı. Kandilli, Diyarbakır'daki depremin merkez üssünün Kulp ilçesi olduğunu ve 3.0 şiddetinde olduğunu paylaştı. Deprem, İşte, Diyarbakır'ın birçok yerinden hissedilen depreme ilişkin detaylar

Son dakika haberleri... Diyarbakır, deprem ile sallandı! AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin duyurduğu son dakika bilgisine göre, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde 19.22'de bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin 2.7 şiddetinde ve yerin 7 km altında gerçekleştiğini paylaştı. Kandilli Rasathanesi de Diyarbakır'daki depreme ilişkin bilgi notu paylaştı.

DİYARBAKIR'DA KORKUTAN DEPREM

Kandilli Rasathanesi, Diyarbakır'da olan depremin merkez üssünün Kulp ilçesi olduğunu ve 3.0 şiddetinde gerçekleştiğini kamuoyuna duyurdu. Kandilli ayrıca, depremin derinliğini 3.6 km olarak açıkladı.

DİYARBAKIR'IN BİRÇOK YERİNDEN HİSSEDİLDİ

Depremin derinliğinin fazla olmaması, 3.0 şiddetindeki sarsıntının Diyarbakır'ın birçok yerinden hissedilmesine neden oldu.

Depreme ilişkin can ya da mal kaybı bilgisi bulunmuyor.

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SON DAKİKA | Diyarbakır'da korkutan deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesinden açıklama geldi
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