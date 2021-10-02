Son dakika: Fenerbahçe Olympiakos sonrası skandal sözlere tepki! ’O aşağılık adama karşı Ali Koç gerekeni yapmalıydı...’

Fenerbahçe'nin Kadıköy'de 3-0 mağlup olduğu Olympiakos maçının ardından son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Bu hafta 3 Avrupa maçı oynayan takımlarımız gol atamazken ülke puanı sıralamasında da 19. sıraya geriledi. Bu durum alarmların çalmasına neden olurken Olympiakos Başkanı Marinakis'e de tepki geldi.
Sabah Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan, UEFA'nın acilen markaja alınması gerektiğini ifade ederken Ajax - Beşiktaş maçının hakeminden Fransa'da yaşananlara kadar birçok konuda önemli noktaları işaret etti.
TEHLİKE BÜYÜK! UEFA ACİLEN MARKAJA ALINMALI
'Hafta içinde 3 Avrupa maçı oynadık. Beşiktaş ve Fenerbahçe mağlup olurken, Galatasaray berabere kaldı. Ne yazık ki gol bile atamadık. Ülkemizi Avrupa'da temsil eden takımlardan daha fazla puanlar bekledik ama olmadı. Fakat 3 maçta da enteresan şeyler oldu. Bunlara bir dikkat çekelim:
HAKEM FRANSIZ İSE; EYVAH EYVAH!
Ajax-Beşiktaş maçının Fransız hakemi Benoit Bastien, Beşiktaş'ın Kenan Karaman'la kazandığı nizami golü faul gerekçesiyle iptal etti.
Yetmedi, Bastien tüm takdir haklarını Hollanda temsilcisinden yana kullandı. Adam ısrarla bizim maçlarımıza veriliyor. Bir de Fransız ya; bize kafadan takık zaten. Her yerde gol sayılacak bir golü iptal ediyor.
Yüzde 100 kötü niyetli. Özellikle mi yapıyor UEFA bilmiyoruz! Ama iyi niyet olmadığı bir gerçek.
AVRUPA'NIN MEDENİ YÜZÜ BUYSA...
Marsilya-Galatasaray karşılaşmasında her tahrik yapıldı. Daha maç başlamadan seyircilerimiz tacize uğradı. Düşman ülkelerin ve terör örgütünün bayrakları açıldı. Fransız polisi izledi. Stada ses bombası dahil her şey girmişti.
Savaş çıkaracak kadar malzeme vardı. Polis, yetkisini bizden yana kullandı gaz bombaları ile. Fransa'daki Türk düşmanlığının tavan yaptığını herkes biliyor da Fransa polisi bilmiyor mu? Yan yana seyircileri koymuşlar.
Şimdi UEFA faturayı nasıl kesecek! Normal disiplin şartları uygulansa 5-6 maç kapanır o stat. Ama yapmazlar. Biraz para cezası biraz da bize denge yapar UEFA! Her zaman yaptığı gibi… Yetmedi Marsilya Başkanı Pablo Longoria, maç sonunda sahaya girip hakem kovaladı. Medeniyeti hâlâ Avrupa'da arayanlar var mı?
ALİ KOÇ ANINDA CEVAP VERMELİYDİ
Olympiakos Başkanı Vangelis Marinakis'in Fenerbahçe maçının ardından söyledikleriyle ömür boyu men cezası alması gerekir normalde. Alır mı? O da zor. Bir uyarı ya da birkaç gün hak mahrumiyeti cezası gelir.
'BU HAYALLE YAŞAMAYA DEVAM ET'
Hazımsızlık, terbiyesizlik, aşağılık, ahmaklık, provokasyon hepsi var. Ne diyor adam, "İstanbul'da, kendi şehrimizde kazanmak çok önemliydi. Bu zaferi şehrimizdeki tüm Yunan halkına adıyorum!" Sen bu hayallerle yaşamaya devam et.
Bu açıklamanın hemen ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da anında aksiyon alarak hak ettiği yanıtı kulüp ve Türkiye'yi temsil eden bir başkan olarak vermeliydi. Niye yanıt verilmedi? TFF de sosyal medya hesaplarından yanıt verebilirdi.
NE YAPMALIYIZ?
Şu 3 maçta yaşanan şeyler bu kadar tesadüf olamaz. Başta Kulüpler Birliği olmak üzere TFF konuyla ilgili bir eylem planı yapıp UEFA'ya yaptırım için her baskıyı yapmalıdır. Hem resmi hem de sözlü olarak...
Burada özellikle TFF Başkanvekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı'ya görev düşmektedir. UEFA Başkanı Aleksander Ceferin her taraftan markaja alınmalıdır bu skandalların üstünü kapatmaması için. Bu milli bir olaydır. Fenerbahçe, Yunanistan'a maça gidecek.
Takımımızın güvenliği nasıl sağlanacak? Bu maç hangi şart ve koşullarda oynanacak! UEFA, neler yapacak? Tüm bunlar sıkı bir şekilde takip edilmelidir. Daha önümüzde çok Avrupa ve milli maçlar var. Gereken aksiyon alınmazsa başımızı sonra taşlara vururuz.'