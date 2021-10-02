Son dakika: Fenerbahçe Olympiakos sonrası skandal sözlere tepki! ’O aşağılık adama karşı Ali Koç gerekeni yapmalıydı...’

NE YAPMALIYIZ?

Şu 3 maçta yaşanan şeyler bu kadar tesadüf olamaz. Başta Kulüpler Birliği olmak üzere TFF konuyla ilgili bir eylem planı yapıp UEFA'ya yaptırım için her baskıyı yapmalıdır. Hem resmi hem de sözlü olarak...

Burada özellikle TFF Başkanvekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı'ya görev düşmektedir. UEFA Başkanı Aleksander Ceferin her taraftan markaja alınmalıdır bu skandalların üstünü kapatmaması için. Bu milli bir olaydır. Fenerbahçe, Yunanistan'a maça gidecek.