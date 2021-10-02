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Giriş Tarihi: 2.10.2021 14:58

Son dakika: Trabzonspor çıkış peşinde! Rakip formda Kayserispor

Son dakika: Trabzonspor çıkış peşinde! Rakip formda Kayserispor

Son dakika... Trabzonspor, Süper Lig'in 8. haftasında Yukatel Kayserispor'a konuk oluyor. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Geride kalan 7 haftalık dilimde Trabzonspor 15, Kayserispor ise 11 puan topladı. Kayserispor-Trabzonspor müsabakasının canlı anlatımını Sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz...

Son dakika... Süper Lig'de 8. hafta heyecanı Kayserispor-Trabzonspor maçıyla devam ediyor. Son 2 maçında Konyaspor ve Alanyaspor'la berabere kalarak zirveyi kaptıran Karadeniz ekibi, Galatasaray'ı yenip Giresunspor'dan 1 puan alarak çıkışa geçen Kayseri temsilcisine konuk oluyor.

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakada deneyimli hakem Tugay Kaan Numanoğlu düdük çalıyor. Ligde 15 puanla 2. sırada yer alan bordo-mavililer, son 2 hafta aldığı beraberliklerin ardından Yukatel Kayserispor'u mağlup ederek tekrar çıkışa geçmeyi hedefliyor.

En son teknik direktör Abdullah Avcı'nın görev yaptığı geçen sezonun 29. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a sahasında 3-1 mağlup olduktan sonra 19 maçta 8 galibiyet, 11 beraberlik elde eden bordo-mavililer, yenilmezlik serisini de sürdürmek istiyor.

Trabzonspor ile Yukatel Kayserispor, daha önce 48 kez karşı karşıya geldi. Geride kalan 48 maçta bordo-mavililerin galibiyetlerde 29-7 üstünlüğü bulunurken, 12 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı.

Trabzonspor, rakip filelere 89 gol atarken, kalesinde 48 gol gördü. Bordo-mavililer, deplasmanda oynadığı 24 maçta 11 galibiyet, 7 beraberlik, 6 mağlubiyet aldı.

İLK 11'LER...

Kayserispor: Lung, Onur, Kolovetsios, Uğur, Carole, İbrahim, Kemen, Fernandes, Emrah Başsan, Thiam, Cardoso.

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Edgar Ie, Ahmetcan, İsmail, Siopis, Marek Hamsik, Nwakaeme, Bakasetas, Gervinho, Cornelius.

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Son dakika: Trabzonspor çıkış peşinde! Rakip formda Kayserispor
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