Son depremler listesi açıklandı: En son nerede ve kaç şiddetinde deprem oldu? AFAD ve Kandilli son depremler listesi 2 Ekim

Ülkemizde meydana gelen son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından son dakika verileri ile kamuoyuna duyuruluyor. Deprem kuşağında yer alan Türkiye'de, çeşitli zaman dilimlerinde irili ufaklı depremler oluyor. Bu depremler, sarsıntıların merkez üssünde yaşayanların yanı sıra, çevre il ve ilçelerde yaşayanlar tarafından da hissedilebiliyor. Bu durumlarda, deprem mi oldu sorusunun yanıtı merak ediliyor.

DEPREM Mİ OLDU? SON DEPREMLER 2 EKİM 2021

AFAD ve Kandilli Rasathanesi, Türkiye ve çevre ülkelerde meydana gelen depremleri son depremler listesi altında paylaşıyor. Peki, en son nerede ve kaç şiddetinde deprem oldu?

İşte, 2 Ekim son depremler listesi