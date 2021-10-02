Süper Lig'de 8. Haftanın açılış karşılaşmaları dün oynanan mücadeleler ile başlarken, şimdi gözler bu akşam oynanacak mücadelelere çevrildi. Bu noktada Süper Lig'de bugün hangi maçlar var sorusu futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Süper Lig'de bugün hangi maçlar? İşte Süper Lig 8. Hafta fikstürü