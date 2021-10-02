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Giriş Tarihi: 2.10.2021 09:39

Süper Lig’de bugün hangi maçlar? İşte Süper Lig 8. Hafta fikstürü

Süper Lig’de bugün hangi maçlar? İşte Süper Lig 8. Hafta fikstürü

Süper Lig’de 8. Hafta heyecanı kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor. Cuma günü oynanan Antalyaspor - Adana Demirspor ve Fatih Karagümrük - Medipol Başakşehir maçları ile perde açıldı. Şimdi ise gözler bugün oynanacak maçlara çevrildi. Peki, Süper Lig’de bugün hangi maçlar var? İşte Süper Lig 8. Hafta fikstürü

Süper Lig'de 8. Haftanın açılış karşılaşmaları dün oynanan mücadeleler ile başlarken, şimdi gözler bu akşam oynanacak mücadelelere çevrildi. Bu noktada Süper Lig'de bugün hangi maçlar var sorusu futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Süper Lig'de bugün hangi maçlar? İşte Süper Lig 8. Hafta fikstürü

2 EKİM CUMARTESİ

13.30 İttifak Holding Konyaspor-Aytemiz Alanyaspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

16.00 Yukatel Kayserispor-Trabzonspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

16.00 Göztepe-GZT Giresunspor (Gürsel Aksel)

19.00 Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor (Vodafone Park)

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Süper Lig’de bugün hangi maçlar? İşte Süper Lig 8. Hafta fikstürü
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