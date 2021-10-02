Wafa Benradja kimdir ve kaç yaşında? O Ses Türkiye Wafa Benradja nereli? İşte hayatı

O Ses Türkiye, yeni sezonu ile başladı. İlk tur elemelerinde öne çıkan yarışmacılardan birisi de Wafa Benradja oldu. Jüri üyelerini döndürmeyi başaran Wafa Benradja, şimdiden iddialı yarışmacılardan birisi olarak görülmeye başlandı. Bu doğrultuda, Wafa Benradja kimdir, kaç yaşında ve nereli sorularına yanıt aranmaya başlandı. Peki, Wafa Benradja kimi seçti, kimin takımına katıldı? Wafa Benradja kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte, detaylar
Wafa Benradja, 25 yaşında. Yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Aslen Cezayirli olan yarışmacı, şarkıcı ve söz yazarı, aynı zamanda veteriner. Türkiye'ye sekiz ay önce geldiğini söyleyen Wafa Benradja, boş zamanlarında tenis oynadığını söyledi. Ülkesinde profesyonel hentbol oyuncusu olduğunu da belirtti.
Raggamuffin adlı şarkıyı seslendiren yarışmacı için dönen jüri üyelerinden Wafa Benradja'nın tercihi Ebru Gündeş oldu.