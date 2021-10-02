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Giriş Tarihi: 3.10.2021 01:06

Wafa Benradja kimdir ve kaç yaşında? O Ses Türkiye Wafa Benradja nereli? İşte hayatı

Wafa Benradja kimdir ve kaç yaşında? O Ses Türkiye Wafa Benradja nereli? İşte hayatı

O Ses Türkiye programı yeni sezonu ile ekranlara geri döndü. İlk tur elemelerinde öne çıkan yarışmacılardan birisi de Wafa Benradja oldu. Bu doğrultuda, Wafa Benradja'nın hayatı başta olmak üzere birçok bilgi de araştırılmaya başlandı. Peki, O Ses Türkiye yarışmacısı Wafa Benradja kimdir, kaç yaşında ve nereli? Wafa Benradja kimin takımına katıldı? İşte detaylar

O Ses Türkiye, yeni sezonu ile başladı. İlk tur elemelerinde öne çıkan yarışmacılardan birisi de Wafa Benradja oldu. Jüri üyelerini döndürmeyi başaran Wafa Benradja, şimdiden iddialı yarışmacılardan birisi olarak görülmeye başlandı. Bu doğrultuda, Wafa Benradja kimdir, kaç yaşında ve nereli sorularına yanıt aranmaya başlandı. Peki, Wafa Benradja kimi seçti, kimin takımına katıldı? Wafa Benradja kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte, detaylar

WAFA BENRADJA KİMDİR?

Wafa Benradja, 25 yaşında. Yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Aslen Cezayirli olan yarışmacı, şarkıcı ve söz yazarı, aynı zamanda veteriner. Türkiye'ye sekiz ay önce geldiğini söyleyen Wafa Benradja, boş zamanlarında tenis oynadığını söyledi. Ülkesinde profesyonel hentbol oyuncusu olduğunu da belirtti.

WAFA BENRADJA KİMİ SEÇTİ?

Raggamuffin adlı şarkıyı seslendiren yarışmacı için dönen jüri üyelerinden Wafa Benradja'nın tercihi Ebru Gündeş oldu.

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Wafa Benradja kimdir ve kaç yaşında? O Ses Türkiye Wafa Benradja nereli? İşte hayatı
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