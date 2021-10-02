Yeni kura yeni heyecan

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. Eleme Turu kura çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde dün yapıldı. Üçüncü eleme turuna Süper Lig'denTFF 1. Lig'de yer alan 19 takım, TFF 2. Lig'den 38 takım ve ZTK 2. Eleme Turu müsabakaları sonucunda tur atlayan TFF 3. Lig'den 25 takım olmak üzere toplam 87 takım katılıyor. Kastamonu ilinde yaşanan sel felaketinin olumsuz etkileri nedeniyle ZTK'ya katılmayacak olan GMG Kastamonuspor ile eşleşen Giresunspor bu turu bay geçecek. Kupada 3. eleme turu müsabakaları tek maç eleme usulüne göre 26, 27 ve 28 Ekim tarihlerinde oynanacak. TFF Başkan Vekili Ali Düşmez,diye konuştu.1. Kırşehir Belediyespor-Darıca G.Birliği2. Denizlispor-Şile Yıldız Spor3. Serik Belediye-Pazarspor4. Amed SF-Tarsus İY5. Anagold 24Erzincan-52 Orduspor6. Fraport TAV Antalyaspor-Diyarbekir Spor7. Yılport Samsun-Karatay Termal 1922 Konya8. Ankaragücü-Somaspor9. RH Bandırmaspor-Çankaya FK10. Ankaraspor-İnegölspor11. Adana Demir-Niğde Anadolu FK12. Adanaspor-Adıyaman FK13. Altınordu-Tepecik Spor14. Turgutluspor-Mardin 196915. Karacabey Belediye-Şanlıurfaspor16. Sakaryaspor-Karbel Karaköprü17. G.Birliği-Pendikspor18. Manisa FK-Fatsa Belediye19. Yukatel Kayserispor-Artvin Hopa20. Balıkesirspor-Alanya Kestelspor21. BS Ümraniyespor-Kahramanmaraşspor22. Keçiörengücü-Ağrı 1970 Spor23. Akhisarspor-Bergama Bld24. Afjet Afyonspor-Sivas Bld25. Eskişehirspor-Iğdır Futbol Kulübü26. Kırklarelispor-Osmaniyespor FK27. Van Spor FK-Zonguldak Kömür A.Ş.28. Menemenspor-Karşıyaka29. Ankara Demirspor-Yomra Spor30. Bodrumspor-Isparta 32 Spor31. BB Erzurumspor-Nazilli Bld32. Hekimoğlu Trabzon-Bitexen Düzcespor33. İstanbulspor A.Ş.-Ergene Velimeşe34. Kocaelispor-Bayburt Ö.İ.35. Çorum FK-Arnavutköy Bld36. Uşakspor-Nevşehir Bld37. Bursaspor-Ceyhan Spor38. Beypiliç Boluspor-Çarşambaspor39. Eyüpspor-Bucaspor 192840. Etimesgut Bld-Kahta 0241. Altay-Belediye Derince Spor42. Sarıyer-Edirnespor43. Tuzlaspor-68 Aksaray Bld44. Giresunspor-BAY