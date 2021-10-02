Yeni kura yeni heyecan

Beş Süper Lig ve 19 TFF 1. Lig takımının yer aldığı 87 ekip, tek maç eleme usulüne göre 26, 27 ve 28 Ekim tarihlerinde karşılaşacak. TFF Başkan Vekili Ali Düşmez, “Sponsorumuz Ziraat Bankası ile bu güzel oyunu Türkiye’nin her yerinde bizlere izlettiren Turkuvaz Medya Grubu’na ve A Spor’a teşekür ediyorum” dedi
Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. Eleme Turu kura çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde dün yapıldı. Üçüncü eleme turuna Süper Lig'den AdanaDemirspor, Altay, Fraport-TavAntalyaspor, Giresunspor veYukatel Kayserispor, TFF 1. Lig'de yer alan 19 takım, TFF 2. Lig'den 38 takım ve ZTK 2. Eleme Turu müsabakaları sonucunda tur atlayan TFF 3. Lig'den 25 takım olmak üzere toplam 87 takım katılıyor. Kastamonu ilinde yaşanan sel felaketinin olumsuz etkileri nedeniyle ZTK'ya katılmayacak olan GMG Kastamonuspor ile eşleşen Giresunspor bu turu bay geçecek. Kupada 3. eleme turu müsabakaları tek maç eleme usulüne göre 26, 27 ve 28 Ekim tarihlerinde oynanacak. TFF Başkan Vekili Ali Düşmez, "Heyecanlı, zevkli, güzel birturnuva diliyorum. İnşallahgüzel maçlar izleyeceğiz. Bukupanın değerinin artmasınabüyük katkı veren sponsorumuzZiraat Bankası'na teşekkür ediyoruz.Bu güzel oyunu Türkiye'ninher yerinde bizlere izlettirenTurkuvaz Medya Grubu'na ve ASpor'a da çok teşekür ediyorum" diye konuştu.
İŞTE EŞLEŞMELER
1. Kırşehir Belediyespor-Darıca G.Birliği
2. Denizlispor-Şile Yıldız Spor
3. Serik Belediye-Pazarspor
4. Amed SF-Tarsus İY
5. Anagold 24Erzincan-52 Orduspor
6. Fraport TAV Antalyaspor-Diyarbekir Spor
7. Yılport Samsun-Karatay Termal 1922 Konya
8. Ankaragücü-Somaspor
9. RH Bandırmaspor-Çankaya FK
10. Ankaraspor-İnegölspor
11. Adana Demir-Niğde Anadolu FK
12. Adanaspor-Adıyaman FK
13. Altınordu-Tepecik Spor
14. Turgutluspor-Mardin 1969
15. Karacabey Belediye-Şanlıurfaspor
16. Sakaryaspor-Karbel Karaköprü
17. G.Birliği-Pendikspor
18. Manisa FK-Fatsa Belediye
19. Yukatel Kayserispor-Artvin Hopa
20. Balıkesirspor-Alanya Kestelspor
21. BS Ümraniyespor-Kahramanmaraşspor
22. Keçiörengücü-Ağrı 1970 Spor
23. Akhisarspor-Bergama Bld
24. Afjet Afyonspor-Sivas Bld
25. Eskişehirspor-Iğdır Futbol Kulübü
26. Kırklarelispor-Osmaniyespor FK
27. Van Spor FK-Zonguldak Kömür A.Ş.
28. Menemenspor-Karşıyaka
29. Ankara Demirspor-Yomra Spor
30. Bodrumspor-Isparta 32 Spor
31. BB Erzurumspor-Nazilli Bld
32. Hekimoğlu Trabzon-Bitexen Düzcespor
33. İstanbulspor A.Ş.-Ergene Velimeşe
34. Kocaelispor-Bayburt Ö.İ.
35. Çorum FK-Arnavutköy Bld
36. Uşakspor-Nevşehir Bld
37. Bursaspor-Ceyhan Spor
38. Beypiliç Boluspor-Çarşambaspor
39. Eyüpspor-Bucaspor 1928
40. Etimesgut Bld-Kahta 02
41. Altay-Belediye Derince Spor
42. Sarıyer-Edirnespor
43. Tuzlaspor-68 Aksaray Bld
44. Giresunspor-BAY