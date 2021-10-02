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Giriş Tarihi: 2.10.2021 08:45 Son Güncelleme: 2.10.2021 08:45

YKS 2. ek tercih ne zaman yapılacak? ÖSYM 140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak? 140 puanla alan üniversite ve bölümler!

YKS 2. ek tercih ne zaman yapılacak? ÖSYM 140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak? 140 puanla alan üniversite ve bölümler!

YKS için bu yıla özel olmak üzere iki defa ek tercih başvurularının alınacağı duyurulmuştu. Ek tercihlerin açıklanmasının ardından henüz bir kuruma yerleşemeyen adaylar, YKS 2. ek tercih ne zaman yapılacak, ikinci ek tercih başvuruları ne zaman diye araştırmaya koyuldu. Pek çok üniversite adayı, 140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak sorusuyla ÖSYM’den gelecek açıklamayı takip ediyor. İşte bu sorulara ilişkin açıklamalarla 140 puanla alan üniversite ve bölümler.

Bugün üniversite ek tercih ve yerleştirme sonuçları açıklandı. Bunun üzerine boş kontenjanlar için ikinci ek tercih tarihleri "YKS 2. Ek tercih ne zaman yapılacak?" sorusuyla araştırma konusu oldu. İlk ek tercihlerle yerleşen öğrencilerin üniversite kayıtlarının 7 Ekim'e kadar alınacağı duyurulurken, 140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak sorusu da gündem oldu. 140 puanla alan üniversite ve bölümler ile ikinci ek yerleştirme tarihlerine ilişkin merak edilenler haberimizde.

140 PUAN ALANLAR NE ZAMAN TERCİH YAPACAK?

2021 YKS puanı 140 olan öğrenciler, ikinci ek yerleştirme aşamasında tercih yapabilecekler. Sonuçları bugün açıklanan ek yerleştirmede boş kalan kontenjanlar için; TYT puanı en az 140 olan adaylar 2 yıllık ön lisans, AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar 4 yıllık lisans programlarını tercih edebilecek. 140 puan alanların tercih takvimi daha sonra duyurulacak.

YKS 2. EK TERCİHLER NE ZAMAN?

140 puan alanlar için gerçekleştirilecek YKS 2. ek tercih takvimi henüz belli olmadı. Birinci ek yerleştirme sonuçlarının açıklandı ancak boş kontenjanlar henüz duyurulmadı. Boş kalan kontenjanların duyurulmasının ardından ikinci ek tercih takviminin de açıklanması bekleniyor.

140 PUAN İLE ALAN ÜNİVERSİTELER HANGİLERİ?

YKS ikinci ek tercih kılavuzunun yayımlanması ile birlikte 140 baraj puanı ile tercih yapılabilecek üniversiteler listesi de belli olacak.

ÖSYM BAŞKANI DUYURMUŞTU

ÖSYM Başkanı Halis Aygün bir açıklama yaptı. Aygün, "2021-YKS sonuçlarına göre yapılan genel (ilk) yerleştirme sonunda boş kalan kontenjanlar için herhangi bir yükseköğretim programına yerleşemeyen adaylara yönelik bu sene iki 'Ek Yerleştirme' yapılacak. 1'inci Ek Yerleştirme aşamasında genel yerleştirmede olduğu gibi Temel Yeterlilik Testi (TYT) için 150, Alan Yeterlilik Testi (AYT)/ Yabancı Dil Testi (YDT) için 180 baraj puanı uygulaması geçerli olacak.

1'inci Ek Yerleştirmeye, TYT puanı en az 150, AYT/YDT puanı en az 180 olan adaylar başvuru yapabilecek. 1'inci Ek Yerleştirme sonunda belli olacak boş kontenjanlar için Yükseköğretim Kurulu'nun almış olduğu karara göre bu seneye özel 'ikinci ek yerleştirme' yapılacak. 2'nci Ek Yerleştirme aşamasında, boş kalan kontenjanlar için TYT puanı en az 140 olan adaylar 2 yıllık ön lisans, AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar 4 yıllık lisans programlarını tercih edebilecek" dedi.

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YKS 2. ek tercih ne zaman yapılacak? ÖSYM 140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak? 140 puanla alan üniversite ve bölümler!
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