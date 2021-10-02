Bugün üniversite ek tercih ve yerleştirme sonuçları açıklandı. Bunun üzerine boş kontenjanlar için ikinci ek tercih tarihleri "YKS 2. Ek tercih ne zaman yapılacak?" sorusuyla araştırma konusu oldu. İlk ek tercihlerle yerleşen öğrencilerin üniversite kayıtlarının 7 Ekim'e kadar alınacağı duyurulurken, 140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak sorusu da gündem oldu. 140 puanla alan üniversite ve bölümler ile ikinci ek yerleştirme tarihlerine ilişkin merak edilenler haberimizde.

140 PUAN ALANLAR NE ZAMAN TERCİH YAPACAK?

2021 YKS puanı 140 olan öğrenciler, ikinci ek yerleştirme aşamasında tercih yapabilecekler. Sonuçları bugün açıklanan ek yerleştirmede boş kalan kontenjanlar için; TYT puanı en az 140 olan adaylar 2 yıllık ön lisans, AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar 4 yıllık lisans programlarını tercih edebilecek. 140 puan alanların tercih takvimi daha sonra duyurulacak.