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Giriş Tarihi: 3.10.2021 14:23

Abdullah Avcı: Önemli olan sezon sonunda lider olmak

İHA
Abdullah Avcı: Önemli olan sezon sonunda lider olmak

Maç fazlasıyla liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor'da Teknik Direktör Abdullah Avcı, "Önemli olan sezon sonunda lider olmak" dedi.

Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Kayserispor'u 2-1 mağlup ederek maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturan Trabzonspor 'deplasman hikayesi' videosunda teknik direktör Abdullah Avcı oyuncularına teşekkür ederek önemli mesajlar verdi.

Avcı, bordo-mavili takımın Trabzon'dan, Kayseri'ye gidiş ve dönüş videosunda yer alan konuşmasında oyuncularına yönelik yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: "Maç fazlasıyla lideriz ama önemli olan bunun sonunda lider olmak. Aile olmaya, iyi oynamaya yardımlaşmaya kulübümüzün herkesten fazla ihtiyacı var. Duygularınız , düşünceleriniz ve katkılarınız için teşekkür ediyorum" diye konuştu.


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Abdullah Avcı: Önemli olan sezon sonunda lider olmak
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