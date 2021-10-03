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Giriş Tarihi: 3.10.2021 09:26 Son Güncelleme: 3.10.2021 09:26

ALES sonuçları ne zaman ve ayın kaçında açıklanacak? ÖSYM ile 2021 ALES sınav sonuçları için tarih belli oldu!

ALES sonuçları ne zaman ve ayın kaçında açıklanacak? ÖSYM ile 2021 ALES sınav sonuçları için tarih belli oldu!

19 Eylül 2021 tarihinde ülke genelinde pek çok merkezde düzenlenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın tamamlanmasının ardından gözler ALES sonuçlarına çevrildi. 2021 ALES sınav sonuçları ÖSYM AİS ekranı üzerinden erişime açılacak olup ÖSYM 2021 takvimine göre; ALES sonuçları Ekim ayında erişime açılacak.

ALES/2 sınavı 19 Eylül 2021 tarihinde düzenlendi. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı olarak bilinen söz konusu sınava katılım gösteren adaylar ise ALES sonuçlarının açıklanacağı tarihi bekliyor. ÖSYM takvimine göre; ALES sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli olurken 2021 ALES sonuçları ÖSYM AİS ekranı üzerinden adaylara duyurulacak.

ALES/2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

19 Eylül tarihinde Türkiye genelinde birçok merkezde gerçekleştirilen ALES, sonuç tarihi belli oldu. ÖSYM'nin sınav takvimine göre ALES sınav sonuçları 14 Ekim 2021 tarihinde erişime açılacak.

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

Sonuç bilgileri, Türkçe ve İngilizce olacaktır. Sonuçlarda, adayların sınavın bölümlerine ait doğru ve yanlış cevap sayıları, ALES puanları ve bu puanlara göre başarı sıraları yer alacaktır. ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere "Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi" işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

ALES sınavının sonuçları açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl boyunca geçerli olacak.

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ALES sonuçları ne zaman ve ayın kaçında açıklanacak? ÖSYM ile 2021 ALES sınav sonuçları için tarih belli oldu!
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