Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Altın fiyatları 3 Ekim Pazar hafta sonu verileri: Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 3.10.2021 11:29

Altın fiyatları 3 Ekim Pazar hafta sonu verileri: Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Altın fiyatları 3 Ekim Pazar hafta sonu verileri: Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Piyasaların kapalı olduğu 3 Ekim Pazar bugün altın fiyatları verileri, vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Alış ve satış fiyatları bu noktada önem kazanırken bugün 22 ayar bilezik 451 liradan işlem görüyor, çeyrek altın ise 813 liradan işlem görmektedir. Son dönemlerde hareketli bir grafik çizen altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte canlı rakamlar ile 3 Ekim Pazar altın fiyatları verileri.

Altın fiyatları alış ve satış rakamları hakkında araştırmalar sürüyor. Özellikle sabah saatlerinden başlayarak gün içerisinde de sıklıkla sorgulanan sarı metal canlı ve güncel rakamlar önemli konu başlıkları arasında yerini alıyor. 3 Ekim Pazar bugün gram altın 501 liradan işlem görürken tam altın ise 3 bin 196 liradan işlem görmektedir. Peki; 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte canlı rakamlar ile altın fiyatları verileri.

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 451,35

SATIŞ: 468,81

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.287,00

SATIŞ: 3.342,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.314,00

SATIŞ: 3.364,00

CANLI RAKAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ

TAM ALTIN

ALIŞ: 3.196,89

SATIŞ: 3.258,73

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.626,00

SATIŞ: 1.648,00

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 813,00

SATIŞ: 824,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 501,30

SATIŞ: 501,42

EN ÇOK OKUNANLAR

Bu kerpiç evden bir cerrah, bir polis, bir öğretmen ve iki de mühendis çıktı
Yargıtay'dan emsal niteliğinde 'cinsel ilişki' kararı: Erkek kusurlu sayılamaz
Cristiano Ronaldo yedek kaldı sinirlerine hakim olamadı! Son dakika haberi: Maç bittikten sonra ortaya çıktı!
Aleyna'yı ölüme böyle sürüklediler
Son dakika haberi: Fenerbahçe Olympiakos maçı sonrası skandal sözlere tepki! 'O aşağılık adama karşı Ali Koç gerekeni yapmalıydı...'
"Demir Adam" ayağa kalktı
Pedofili oyuncuyu sosyal medya hesabı yakalattı
Son dakika: Milli takımda sürpriz isimler! Stefan Kuntz Milli takım aday kadrosunu açıkladı
SON DAKİKA | Sağlık Bakanlığı'ndan Covid-19 güncellemesi: Karantina süresi değişti!
Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'den ilk eşini kızdıran sözler! İbrahim Tatlıses'in ilk eşi Adalet Sara açtı ağzını yumdu gözünü!
ARKADAŞINA GÖNDER
Altın fiyatları 3 Ekim Pazar hafta sonu verileri: Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA