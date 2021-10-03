Altın fiyatları 3 Ekim Pazar hafta sonu verileri: Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Altın fiyatları alış ve satış rakamları hakkında araştırmalar sürüyor. Özellikle sabah saatlerinden başlayarak gün içerisinde de sıklıkla sorgulanan sarı metal canlı ve güncel rakamlar önemli konu başlıkları arasında yerini alıyor. 3 Ekim Pazar bugün gram altın 501 liradan işlem görürken tam altın ise 3 bin 196 liradan işlem görmektedir. Peki; 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte canlı rakamlar ile altın fiyatları verileri.
22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 451,35
SATIŞ: 468,81
ATA ALTIN
ALIŞ: 3.287,00
SATIŞ: 3.342,00
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 3.314,00
SATIŞ: 3.364,00
TAM ALTIN
ALIŞ: 3.196,89
SATIŞ: 3.258,73
YARIM ALTIN
ALIŞ: 1.626,00
SATIŞ: 1.648,00
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 813,00
SATIŞ: 824,00
GRAM ALTIN
ALIŞ: 501,30
SATIŞ: 501,42