Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Altın fiyatları canlı rakamlar: 3 Ekim 2021 Pazar 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 3.10.2021 07:18 Son Güncelleme: 3.10.2021 07:18

Altın fiyatları canlı rakamlar: 3 Ekim 2021 Pazar 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Altın fiyatları canlı rakamlar: 3 Ekim 2021 Pazar 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Piyasaların kapalı olduğu Pazar gününde altın fiyatları ile ilgili veriler, sabah saatleri itibarıyla araştırılıyor. Hem gün içerisinde hem de haftalık bazında hareketlilik gösteren sarı metal alış ve satış fiyatları bu noktada önem kazanıyor. Hem hediyelik eşya olarak hem de yatırım amaçlı kullanılan altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte 3 Ekim 2021 Pazar altın fiyatları canlı rakamlar.

3 Ekim Pazar gününe ilişkin altın fiyatları verileri merak ediliyor. Bugün gram altın 501 liradan işlem görürken 22 ayar bilezik fiyatı ise 451 liradan işlem görmektedir. Ekonominin merkezinde yer almasından dolayı alış ve satış verileri araştırılırken "Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?" sorusuna da yanıt aranıyor. İşte canlı rakamlar ile altın fiyatları bilgisi.

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 451,35

SATIŞ: 468,81

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.287,00

SATIŞ: 3.342,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.314,00

SATIŞ: 3.364,00

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TAM ALTIN

ALIŞ: 3.196,89

SATIŞ: 3.258,73

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.626,00

SATIŞ: 1.648,00

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 813,00

SATIŞ: 824,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 501,30

SATIŞ: 501,42

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Altın fiyatları canlı rakamlar: 3 Ekim 2021 Pazar 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
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