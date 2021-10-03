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Giriş Tarihi: 3.10.2021 18:37 Son Güncelleme: 3.10.2021 18:38

Altın fiyatları son dakika 3 Ekim 2021 Pazar: Hafta sonu gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatları son dakika 3 Ekim 2021 Pazar: Hafta sonu gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatları, serbest piyasaların kapalı olduğu haftanın son gününde son dakika hareketliliği yaşıyor. Bir süredir inişli - çıkışlı bir grafik çizen gram altın fiyatı, hafta sonu 500 TL'nin üzerinde bulunuyor. Gram altın fiyatlarının yanı sıra, çeyrek altın fiyatı ise düşüş eğilimi gösteriyor. Peki, canlı altın fiyatları bugün ne kadar, kaç lira oldu? İşte, A Para Canlı Altın Fiyatları sayfası ile gram altın, yarım altın, tam altın, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları 3 Ekim 2021 Pazar

Milyonlarca kişinin yatırım aracı olarak gördüğü altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz ayın sonlarından itibaren hareketlilik yaşayan altın fiyatları, Ekim ayında da bunu sürdürüyor. Özellikle gram altın fiyatı geçtiğimiz haftadan bu yana yukarı yönlü bir ivme çizdi. Bu doğrultuda, serbest piyasalarda ve Kapalıçarşı'daki canlı gram altın fiyatı ve çeyrek altın fiyatı, yatırımcıların ve hediye almayı düşünenlerin ilgi odağında bulunuyor.

CANLI ALTIN FİYATLARI 3 EKİM 2021

Altın fiyatları bugün ne kadar oldu sorusuyla Kapalıçarşı ve serbest piyasalardaki güncel alış-satış fiyatı araştırılıyor. Altın fiyatları anlık olarak iniş çıkış yaşadığı için serbest piyasalardan ve Kapalıçarşı'dan canlı alış-satış altın fiyatı rakamlarını A Para Altın Fiyatları aracılığıyla takip edebilirsiniz.

CUMHURİYET ALTIN FİYATI

  • Alış: 3.314,00
  • Satış: 3.364,00

CANLI CUMHURİYET ALTINI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

ATA ALTIN FİYATLARI

  • Alış: 3.287,00
  • Satış: 3.342,00

CANLI ATA ALTINI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

GRAM ALTIN FİYATI

  • Alış: 501,30
  • Satış: 501,42

CANLI GRAM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

ÇEYREK ALTIN FİYATI

  • Alış: 813,00
  • Satış: 824,00

CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATLARI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

YARIM ALTIN FİYATLARI

  • Alış: 1.626,00
  • Satış: 1.648,00

CANLI YARIM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

TAM ALTIN FİYATLARI

  • Alış: 3.196,89
  • Satış: 3.258,73

CANLI YARIM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

22 AYAR BİLEZİK FİYATI

  • Alış: 451,35
  • Satış: 468,81

CANLI 22 AYAR BİLEZİK TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

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Altın fiyatları son dakika 3 Ekim 2021 Pazar: Hafta sonu gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?
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