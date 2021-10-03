Altın fiyatları son dakika 3 Ekim 2021 Pazar: Hafta sonu gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Milyonlarca kişinin yatırım aracı olarak gördüğü altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz ayın sonlarından itibaren hareketlilik yaşayan altın fiyatları, Ekim ayında da bunu sürdürüyor. Özellikle gram altın fiyatı geçtiğimiz haftadan bu yana yukarı yönlü bir ivme çizdi. Bu doğrultuda, serbest piyasalarda ve Kapalıçarşı'daki canlı gram altın fiyatı ve çeyrek altın fiyatı, yatırımcıların ve hediye almayı düşünenlerin ilgi odağında bulunuyor.

CANLI ALTIN FİYATLARI 3 EKİM 2021

Altın fiyatları bugün ne kadar oldu sorusuyla Kapalıçarşı ve serbest piyasalardaki güncel alış-satış fiyatı araştırılıyor. Altın fiyatları anlık olarak iniş çıkış yaşadığı için serbest piyasalardan ve Kapalıçarşı'dan canlı alış-satış altın fiyatı rakamlarını A Para Altın Fiyatları aracılığıyla takip edebilirsiniz.

CUMHURİYET ALTIN FİYATI

Alış: 3.314,00

Satış: 3.364,00

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