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Giriş Tarihi: 3.10.2021 13:07 Son Güncelleme: 3.10.2021 13:37

Bakasetas atıyor Trabzonspor kazanıyor! 18 puanın 17'sine katkı...

İHA
Bakasetas atıyor Trabzonspor kazanıyor! 18 puanın 17’sine katkı...

Trabzonspor, bu sezon Yunan yıldızı Bakasetas'ın gol attığı maçları kaybetmedi. Bordo-mavili takımın elde ettiği 18 puanın 17'sinde Yunan oyuncunun imzası bulunuyor. Yunan oyuncu, bu sezon forma giydiği 8 maçın 4'ünde golle tanıştı. 5 gol ve 3 asist yapan Bakasetas, Trabzonspor'un elde ettiği 18 puanın 17'sine direkt katkı sağladı.

2020-2021 sezonunun devre arasında Aytemiz Alanyaspor'dan, Trabzonspor'a transfer olan Anastasios Bakasetas, bordo-mavili takımın hücum hattına önemli katkısı sağladı. Geçtiğimiz sezon 19, bu sezon ise 8 maç olmak üzere Süper Lig'de 27 müsabakada Trabzonspor'un formasını giyen tecrübeli oyuncu, 11 gole imza atarken, 5 de asist yaptı. Yıldız oyuncunun gol attığı 10 karşılaşmada Karadeniz ekibi 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti.



Bakasetas 18 puanın 17'sine direkt katkı sağladı. Trabzonspor, bu sezon Bakasetas'ın gol attığı maçları ise kaybetmedi. 28 yaşındaki futbolcu, geldiği günden beri bordo-mavili takımın hücum hattına önemli katkı sağlarken, uzaktan bulduğu gollerle de dikkat çekti.

Yunan oyuncu, bu sezon forma giydiği 8 maçın 4'ünde golle tanıştı. 5 gol ve 3 asist yapan Bakasetas, Trabzonspor'un elde ettiği 18 puanın 17'sine direkt katkı sağladı.

Bakasetas'ın bu sezon Trabzonspor forması altında attığı goller ve yaptığı asistler şöyle:

Yeni Malatyaspor-Trabzonspor: 1-5 (1 gol)
Trabzonspor-Sivasspor: 2-1 (1 gol)
Giresunspor-Trabzonspor: 0-1 (1 asist)
Trabzonspor-Galatasaray: 2-2 (1 asist)
Kasımpaşa-Trabzonspor: 0-1 (1 gol)
Trabzonspor-Alanyaspor: 1-1 (1 asist)
Kayserispor-Trabzonspor: 1-2 (2 gol)

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Bakasetas atıyor Trabzonspor kazanıyor! 18 puanın 17'sine katkı...
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