BİM aktüel ürünler kataloğu yayında! Yeni haftanın BİM 5-8 Ekim 2021 aktüel ürünler listesinde neler var?

Yeni haftanın merakla beklenen BİM aktüel ürünler kataloğu kurumun resmi internet sitesi üzerinden yayınlandı. Listeye göre; bu hafta BİM aktüel ürünler indirimli ve çeşitli ürünleri ile Salı ve Cuma günleri raflarda yerini alacak. BİM 5-8 Ekim 2021 aktüel ürünler listesine göre; yiyecek ve içecek ürünlerinde büyük indirim ve çeşitlilik vatandaşları bekliyor olacak. Öte yandan; ev aksesuarları, kozmetik ve bakım ürünleri de market zincirinde tüketicilerin beğenisine sunulacak.
BİM aktüel ürünler kataloğu tam listesi kurumun resmi internet sitesi üzerinden yayınlandı. Listeye göre, bu hafta BİM aktüel ürünlerde; mutfak araç gereçleri, tabak ve yemek takımları gibi ürünler yer alırken aynı zamanda ev tekstiline ve aksesuarlarına yönelik çeşitlilik ve indirimler dikkatlerden kaçmıyor. Bu başlık altından; BİM 5-8 Ekim 2021 aktüel ürünler listesine ulaşabilirsiniz.
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 5-8 EKİM 2021
BİM aktüel ürünler kataloğu şu şekilde;