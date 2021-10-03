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Giriş Tarihi: 3.10.2021 13:30

CANLI: Fenerbahçe liderlik için Kasımpaşa'yı ağırlıyor! Muhtemel 11'ler

CANLI: Fenerbahçe liderlik için Kasımpaşa’yı ağırlıyor! Muhtemel 11’ler

Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe sahasında Kasımpaşa ile karşılaşıyor. Ligde son 2 maçını kazanan Sarı-Lacivertliler, Kasımpaşa'yı yenmesi halinde yeniden liderliğe yükselecek. 5 maçtır kazanamayan Kasımpaşa ise kötü gidişe son vermek istiyor. Fenerbahçe-Kasımpaşa maçının canlı anlatımı ve tüm detayları haberimizde...

Fenerbahçe, Süper Lig'in 8. haftasında sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor. Vitor Pereira'nın öğrencileri, Kasımpaşa'yı yenerek hem UEFA Avrupa Ligi'ndeki Olympiakos mağlubiyetini unutturmak hem de Trabzonspor'dan liderliği geri almak istiyor.

Ülker Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Ligde 7 haftayı 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle geride bırakan Fenerbahçe 16 puanla ikinci sırada bulunuyor. Kasımpaşa ise topladığı 6 puanla 16. sırada yer alıyor.

FENERBAHÇE - KASIMPAŞA MUHTEMEL 11'LERİ

Fenerbahçe: Altay, Novak, Kim, Szalai, Osayi, Zajc, Gustavo, Ferdi, Mesut, Valencia, Rossi

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Donk, Tarkan, Eren, Sadiku, Travnik, Eysseric, Hajradinovic, Yusuf, Umut

FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK
Fenerbahçe, Kasımpaşa karşısında 4 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-Lacivertliler'de sakatlıklarını atlatan ancak henüz takımla çalışmayan Jose Sosa ve İrfan Can Kahveci ile bireysel çalışmalara başlayan Marcel Tisserand'ın Kasımpaşa karşısında oynaması beklenmiyor. Sakatlıklarını atlatan ve takımlara çalışmalara başlayan Nazım Sangare ile Serdar Aziz'in durumuna ise teknik direktör Vitor Pereira karar verecek.

KASIMPAŞA'DA 2 İSİM YOK
Kasımpaşa'da sakatlıkları bulunan Kevin Varga ve Mortadha Ben Ouanes'in mücadelede forma giymesi beklenmiyor. Jeffrey Bruma'nın durumu ise maç saatinde belli olacak.

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CANLI: Fenerbahçe liderlik için Kasımpaşa'yı ağırlıyor! Muhtemel 11'ler
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