Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran’dan Galatasaray ve Emre Belözoğlu sözleri

"EMRE BELÖZOĞLU BİZİM KARDEŞİMİZDİR"

Tahir Kıran, Emre Belözoğlu ile ilgili daha önce yaptığı "Rize'de gazeteci dövdü, kapıdan içeri sokmam" sözleri için de şu açıklamayı yaptı:

"Emre Belözoğlu bizim kardeşimizdir. Ne zaman, nerede ne olur orasını bilemem. Yarın öbür gün bir yerlerde yolumuz kesişir, kesişmez o ayrı bir konu. Emre, benim kardeşimdir. Her zaman gider, gelir yanıma, sıkıntı yok."