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Giriş Tarihi: 3.10.2021 11:22 Son Güncelleme: 3.10.2021 12:00

Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran'dan Galatasaray ve Emre Belözoğlu sözleri

Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran’dan Galatasaray ve Emre Belözoğlu sözleri

Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran, Galatasaray için daha önce söylediği "Malum takımı sahaya gömeceğiz" sözleriyle ilgili açıklamada bulundu. Tahir Kıran, "Sahaya gömeceğiz' sözümde ne var? Rakibine 'sizi sahaya gömeceğiz' diyemez misin? Ne var bunda?" ifadelerini kullandı. Çaykur Rizespor Başkanı ayrıca Emre Belözoğlu ile ilgili de konuştu.

Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran, Süper Lig'de bu akşam karşılaşacakları Galatasaray maçı öncesi önemli açıklamalar yaptı. Kıran, Emre Belözoğlu ile ilgili de sözlerine açıklık getirdi.

"GALATASARAY İLE HUSUMETİMİZ YOK"

TV100'e konuşan Kıran, "Biz, Galatasaray camiasını Rize'ye davet ettik. Galiba 2 kişi geliyorlarmış. Yemeğe davet ettik, onlar da nazik bir şekilde katılamayacaklarını belirttiler. Burak başkana da sesli mesaj gönderdim. 'Başkan gelmek istiyorsan bekleriz, başımızın üstünde yerin var' diye mesaj attım. Bizim herhangi bir husumetimiz yok. Galatasaray camiasından gelenleri en güzel şekilde ağırlayacağız. Galatasaray camiasından dostlarımız var. Bir sıkıntı yok zaten. Suni bir gündem yaratılıyor, gerek yok. Olan problemlerimizi çözdük. Galatasaray ile beyaz sayfa açmak için elimizden geleni yapıyoruz. Ancak yine onlar aynı şekilde devam edeceklerse bilemem. Biz zeytin dalı uzatıyoruz. Bizim hiçbir camia ile husumetimiz yok" ifadelerini kullandı.

"BANA AĞIR KÜFÜRLER ETTİRDİLER"

Tahir Kıran Beyaz TV'ye yaptığı açıklamada ise "Sosyal medyadan, oradan, buradan yazıldığı gibi Galatasaray'a şöyle, böyle bir şey söz konusu değil. Rize halkı, Galatasaray'ı en iyi şekilde ağırlayacaktır. En ufak bir taşkınlık olmayacaktır. Oğulcan Çağlayan için paramızı aldık, konuyu kapattık. Hiçbir zaman yokuşa sürmedim. Önünü kesmek gibi bir şey düşünmedim. Bunlar farklı yansıtıldı. Söylediklerimin başını, sonunu dinlemeden yazıyorlar. Biliyorsun ki Kuran'ı Kerim'de de 'Namaza durma' yazıyor ama başında diyor ki 'Abdestsizken namaza durma.' Orada da lafın başında diyorum ki 'İsmini anmak istemiyorum. İsmini anmak istemediğim malum kulüple de maçımız var.' Anmak istemiyorum çünkü ciddi anlamda bana ve aileme sahte hesaplarla küfürler edildi. Şu anda 50-60'a yakın davam var. Sıkıntılarını örtmek için birilerini böyle ortaya atmak, birilerine küfür ettirmek, sövdürmek bu camialara yakışmaz. Sana gece gündüz küfür edilse ne yaparsın? Anmak istemiyorum. Yarın belki Fenerbahçe ile Beşiktaş'la da bunları yaşarız, Allah bilir. Ancak olayın buraya gelmesinin sebebi ben değilim. Burak Elmas da değil. Bunun kim olduğunu siz arayın bulun. Sahaya gömeceğiz sözümde ne var? Rakibine sizi sahaya gömeceğiz diyemez misin? Ne var bunda?" şeklinde konuştu.

"EMRE BELÖZOĞLU BİZİM KARDEŞİMİZDİR"

Tahir Kıran, Emre Belözoğlu ile ilgili daha önce yaptığı "Rize'de gazeteci dövdü, kapıdan içeri sokmam" sözleri için de şu açıklamayı yaptı:

"Emre Belözoğlu bizim kardeşimizdir. Ne zaman, nerede ne olur orasını bilemem. Yarın öbür gün bir yerlerde yolumuz kesişir, kesişmez o ayrı bir konu. Emre, benim kardeşimdir. Her zaman gider, gelir yanıma, sıkıntı yok."

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Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran'dan Galatasaray ve Emre Belözoğlu sözleri
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