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Giriş Tarihi: 3.10.2021 09:44 Son Güncelleme: 3.10.2021 09:53

Fatih Terim'den flaş Rize kararı! Rizespor ile yaşanan gerginlik sonrası...

Fatih Terim’den flaş Rize kararı! Rizespor ile yaşanan gerginlik sonrası...

Süper Lig'de Çaykur Rizespor bugün Galatasaray'ı konuk edecek. Zorlu maç öncesi Fatih Terim, Rize ile yaşanan gerginlik üzerine açıklamalarda bulundu. Maç öncesi deneyimli çalıştırıcı flaş bir kararla “G.Saray’ın kimseyle sorunu olmaz. Hep dostça karşılandığımız Rize’de konaklayacağız” diyerek kampın Trabzon’da yapılmasına engel oldu.

Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray bugün Rizespor'a konuk olacak. Zorlu maç öncesi Avrupa yorgunu olan Galatasaray'da kadronun nasıl olacağı merak ediliyor.

YÖNETİCİLER TRABZON'DA KAMP YAPMAYI İSTEDİ ANCAK...

Marsilya maçı sonrasında cuma sabaha karşı Fransa'dan dönen sarı-kırmızılı takım, tek idmanla Çaykur Rize maçı hazırlıklarını tamamladı. Trabzon'a uçan G.Saray kafilesinde bulunan yöneticiler bu şehirde konaklamayı istedi. Ancak Fatih Terim takımı Rize'de kampa almaya karar verdi.

GERGİNLİK SONRASI TERİM'DEN FLAŞ KARAR!

"Bizim işimiz sahada" diyen Terim, "Rizespor kulübü ile yaşanan sıkıntıyı Rize şehrine mal edemeyiz. Galatasaray'ın kimseyle sorunu olmaz. Her zaman dostça karşılandığımız Rize'de maç için konaklayacağız" diyerek kampın Trabzon'da yapılmasın engel oldu.



ÇIKIŞLARA DİKKAT

Oyuncularını sadece maça konsantre eden İmparator, rakibin son sırada yer almasına aldırmıyor. Çaykur Rize'nin taraftar desteğiyle maça baskılı başlayacağını düşünen Fatih Terim, savunmadan topla çıkışlarda Muslera, Nelsson, Van Aanholt ve Taylan'dan hata istemedi. Fatih Terim, sakatlıktan yeni çıkan Barış Alper Yılmaz'a da maçın ikinci yarısında şans verecek şekilde oyun planını hazırladı.



FORMA DIAGNE'DE

Fransa'dan yorgun dönen Galatasaray'da Marsilya ilk 11'i Çaykur Rize maçında değişecek. Ligde cezalı Marcao'nun yokluğunda Luyindama görev yapacak ve Sacha Boey yerine sağ beke tekrar Yedlin geçecek.

4 gün içinde 2. deplasmanına çıkacak Galatasaray, forvet pozisyonunda rotasyona gidecek. İleri uçta Diagne oynayacak ve Halil yedek soyunacak.

OĞULCAN KADRODA YOK

Lisans sorunu 1.2 milyon Euro tazminat ödenerek çözülen Oğulcan Çağlayan, eski takımı Rize'ye karşı forma giyemeyecek. Teknik direktör Fatih Terim, Oğulcan'ı kadroya almazken Marsilya maçında sakatlık yaşayan Sacha Boey de riske edilmedi ve kafileye dahil olmadı.

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Fatih Terim'den flaş Rize kararı! Rizespor ile yaşanan gerginlik sonrası...
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