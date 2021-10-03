Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Kredi faiz oranları 2021 güncel liste: (Taşıt-ihtiyaç-konut) Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank Bankaların kredi faiz oranları düşer mi?
Giriş Tarihi: 3.10.2021 17:36 Son Güncelleme: 6.10.2021 08:56

Kredi faiz oranları 2021 güncel liste: (Taşıt-ihtiyaç-konut) Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank Bankaların kredi faiz oranları düşer mi?

Kredi faiz oranları 2021 güncel liste: Taşıt-ihtiyaç-konut Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank Bankaların kredi faiz oranları düşer mi?

Gün içerisinde birçok kez vatandaşlar çeşitli ihtiyaçlar doğrultusunda banka kredi faiz oranları araştırmasına çıkıyor. Müşterilerinin acil nakit ihtiyaçlarını karşılamak üzere bankalar çeşitli kampanyalar sunuyor. Özellikle düşük faiz ve uzun vadeli krediler dikkatleri üzerine çekerken öte yandan “Banka (Taşıt, konut, ihtiyaç) kredi faiz oranları düştü mü, düşecek mi?” gibi sorular yanıt arıyor. İşte Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank ve diğer bankaların güncel kredi faiz oranları...

Kredi faiz oranları binlerce kişi tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor. Taşıt, konut, ihtiyaç gibi çeşitleriyle kredi çekmek isteyen vatandaşlar faiz oranlarını incelerken öte yandan faizlerde düşüş yaşanıp yaşanmayacağı konusunda da araştırmalarını sürdürüyor. Bilindiği üzere Temmuz ayıyla beraber faizlerde bir yükseliş hareketi gözlemlenmişti. İşte Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası Konut, ihtiyaç ve taşıt kredisi faiz oranları güncel listesi...

VAKIFBANK

Taşıt kredisi: %1.50'den

İhtiyaç Kredisi Kampanyası: %1.55'den

SarıPanjur Konut Kredisi: %1,37'den başlamaktadır.

2021 güncel taşıt-ihtiyaç-konut kredisi faiz oranları ne kadar? İşte bankaların kredi faiz oranları

ZİRAAT BANKASI

Tüketici kredisi: %1.55'ten

Taşıt kredisi (kaskolu): %1.61

Taşıt kredisi (kaskosuz): %1.63

Konut kredisi: %1.37'den başlayan fiyatlarla

Bankaların güncel kredi faiz oranları: Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank taşıt-ihtiyaç-konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu?

HALKBANK

İhtiyaç Kredilerinde %1,51'dan,

Taşıt Kredilerinde %1,54'den,

Konut Kredilerinde %1,38'den başlayan faiz oranları uygulanmaktadır.

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Kredi faiz oranları 2021 güncel liste: (Taşıt-ihtiyaç-konut) Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank Bankaların kredi faiz oranları düşer mi?
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