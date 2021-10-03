Kredi faiz oranları 2021 güncel liste: (Taşıt-ihtiyaç-konut) Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank Bankaların kredi faiz oranları düşer mi?

Kredi faiz oranları binlerce kişi tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor. Taşıt, konut, ihtiyaç gibi çeşitleriyle kredi çekmek isteyen vatandaşlar faiz oranlarını incelerken öte yandan faizlerde düşüş yaşanıp yaşanmayacağı konusunda da araştırmalarını sürdürüyor. Bilindiği üzere Temmuz ayıyla beraber faizlerde bir yükseliş hareketi gözlemlenmişti. İşte Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası Konut, ihtiyaç ve taşıt kredisi faiz oranları güncel listesi...