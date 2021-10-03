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Giriş Tarihi: 3.10.2021

Hocayı oyuna almak istedik!

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Hocayı oyuna almak istedik!

Yardımcı antrenör Şahin, “Hocayı oyuna sokmak istedik, cezası varmış, kırmızı gördü!” diyerek güldü

Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Murat Şahin, Sergen Yalçın'ın kırmızı kartını esprili bir şekilde dile getirdi. Şahin, "Hocayı oyuna sokmak istedik, bunun cezası varmış, kırmızı gördü" diyerek gülerken şöyle devam etti: "Bu maçı minimum hasarla geçmek istiyorduk. O yüzden de önemliydi. Oynayan oyuncularımız aslan gibi ellerinden geleni yaptılar. Haklı bir galibiyet aldık. Milli arada oyuncularımızı riske etmeden minimum hatayla geçmek istiyorduk. 2-3 oyuncumuzu riske edebilirdik ama kaybedeceksek maçı kaybetmeyi tercih ettik. Sergen hocanın atılmasının nedeni sahaya girip topa vurması. Herhangi bir sözlü veya fiili bir şey yok."

OĞUZHAN 90'I YİNE GÖREMEDİ
SON 4 maçta sahaya ilk 11'de çıkan Oğuzhan Özyakup bu maçlarda 90 dakika sahada kalmayı başaramadı. Deneyimli oyuncu dün 67. dakikada oyundan alınırken taraftar sosyal medyada tepki gösterdi. Ancak oyuncunun istatistikleri ise tam tersini söyledi.

DORTMUND'UN AMANSIZ TAKİBİ
KARTAL'IN Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Borussia Dortmund, Almanya'da zirve takibine devam etti. Augsburg'u ağırlayan sarı-siyahlılar, 10. dakikada Guerreiro'nun penaltı golü ile öne geçerken 35'te Zeqiri beraberliği buldu. Dortmund 51'de Brandt'ın golüyle yeniden öne geçerek 3 puanı alan taraf oldu. 15 puana ulaşan Dortmund, lider B.Münih'i 1 puan geriden takip ediyor.
Beşiktaş'a geri dönüş!
Bir dönem siyah-beyazlı formayı giyen Milli Takım'ın yeni patronu Kuntz maçı tribünden izledi. Alman hoca paylaştığı fotoğrafa "Beşiktaş'a geri dönüş" notunu düştü.

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Hocayı oyuna almak istedik!
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