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Giriş Tarihi: 3.10.2021 11:01 Son Güncelleme: 3.10.2021 11:02

İstanbul'da trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar | 3 Ekim İstanbul'da bugün hangi yollar kapalı, ne zaman ve saat kaçta açılacak?

İstanbul’da trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar | 3 Ekim İstanbul’da bugün hangi yollar kapalı, ne zaman ve saat kaçta açılacak?

İstanbul Valiliği bugün trafiğe kapalı olacak olan yolları açıkladı. “İstanbul’u koşuyorum” serisinin Bakırköy etabının bugün düzenleneceği bilinirken bu etkinlik nedeniyle ise belirli saat aralıklarında bazı güzergahların kullanılamayacağı bildirildi. 3 Ekim İstanbul'da trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belli oldu. Peki, İstanbul'da bugün hangi yollar kapalı, ne zaman ve saat kaçta açılacak? İşte detaylar...

İstanbul Valiliği'nden gelen trafiğe kapatılacak yollar açıklamasının ardından binlerce kişi konuyla ilgili olarak araştırmalarına başladı. "İstanbul'da bugün hangi yollar kapalı, ne zaman ve saat kaçta açılacak?" soruları bu kapsamda yanıt aramaya başladı. İşte "İstanbul'u koşuyorum" etkinliği nedeniyle kapalı olan güzergahlar ve yollar listesi...

Yarın İstanbul’da hangi yollar kapalı olacak, hangi yollar açık? 26 Eylül 2021 trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar!

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA!

"Atatürk Havalimanı Caddesi'nden gelen akım Rauf Orbay Caddesi Sirkeci istikametine trafiğe kapatılarak akım Eski Havalimanı Caddesi Florya istikametine, Demir Yolu Caddesi'ne veya Atatürk Havalimanı Caddesi'ne geri çevrilecektir.Florya istikametinden gelip Eski Havalimanı Caddesi Rauf Orbay Caddesi Sirkeci istikametine Havuzlu Kavşak Tünel girişlerinden trafiğe kapatılarak akım Havuzlu Kavşaktan Demir Yolu Caddesi, Atatürk Hava Limanı Caddesi'ne veya Eski Havalimanı Caddesi'ne geri çevrilecektir.

Yeşilyurt İstasyon Caddesi'nden Rauf Orbay Caddesi Sirkeci İstikameti trafiğe kapatılacaktır. Adnan Kahveci Bulvarı'ndan Rauf Orbay Caddesi Sirkeci istikameti ve Havuzlu Kavşak istikameti trafiğe kapatılacaktır.

Strasburg Caddesi Ataköy Galerya Kavşağı'ndan Rauf Orbay Caddesi Havuzlu Kavşak ve Sirkeci istikametleri trafiğe kapatılacaktır. Odabaşı Sokak'tan Rauf Orbay Caddesi'ne katılım trafiğe kapatılacaktır. Mormenekşe Sokak'tan Kennedy Caddesi'ne katılım trafiğe kapatılacaktır. Pancar Sokak'tan Kennedy Caddesi'ne katılım trafiğe kapatılacaktır. Muhtar Halil Kral Sokak'tan Kennedy Caddesi'ne katılım trafiğe kapatılacaktır. İskele Caddesi'nden Kennedy Caddesi'ne katılım trafiğe kapatılacaktır.

Aksu Caddesi Taşhan Caddesi, Tarhan Kavşağı'ndan Kennedy Caddesi Havuzlu Kavşak istikametine akım kapatılacak Aksu Caddesi'nden gelen akım köprü üzerinden Kennedy Caddesi Sirkeci istikametine yönlendirilecek veya Aksu Caddesi E5 istikametine geri yönlendirilecektir.

Kennedy Caddesi Havuzlu Kavşak istikameti Tarhan Kavşağı'na gelmeden trafiğe kapatılarak Pruva 34 Sitesinin Önünden Yanyola, Aksu Caddesi E5 istikametine yönlendirilecektir. Bakırköy İDO İSPARK alanından Kennedy Caddesi Sirkeci istikameti katılımlar. Ataköy Marina'dan Kennedy Caddesi Sirkeci istikametine akım verilmeyecektir.

Havuzlu Kavşak ile Tarhan Kavşağı arasında bulunan Rauf Orbay Caddesi ve Kennedy Caddesi'ne bağlanan cadde ve sokaklar ve bağlantı yolları 07.30-11.00 saatleri arasında trafiğe kapatılacaktır."

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İstanbul'da trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar | 3 Ekim İstanbul'da bugün hangi yollar kapalı, ne zaman ve saat kaçta açılacak?
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