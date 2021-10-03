Konya’dan kaçamadı

Deplasmanda Fatih’in golüyle öne geçen Akdeniz ekibi, 87’de Awaziem ile kendi ağlarını bulunca Konya ile berabere kaldı
İlhan Palut'un takımı Konyaspor ile Bülent Korkmaz'ın çalıştırdığı Alanyaspor'un kozlarını paylaştığı mücadele 1-1 bitti. Konya'da oynanan maçta konuk ekip, 49'da FatihAksoy'un golüyle öne geçti. 70'te kale önündeki karambolden faydalanan Efecan topu ağlara gönderdiancak VAR incelemesisonucu gol ofsaytgerekçesiyle iptal edildi. 87'de ise Alanyaspor'da topu kendi ağlarına gönderen Awaziem skoru belirledi. Bu sonuçla ikiekip de puanını 14 yaptı.