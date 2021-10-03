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Giriş Tarihi: 3.10.2021

Konya’dan kaçamadı

Konya’dan kaçamadı

Deplasmanda Fatih’in golüyle öne geçen Akdeniz ekibi, 87’de Awaziem ile kendi ağlarını bulunca Konya ile berabere kaldı

İlhan Palut'un takımı Konyaspor ile Bülent Korkmaz'ın çalıştırdığı Alanyaspor'un kozlarını paylaştığı mücadele 1-1 bitti. Konya'da oynanan maçta konuk ekip, 49'da Fatih Aksoy'un golüyle öne geçti. 70'te kale önündeki karambolden faydalanan Efecan topu ağlara gönderdi ancak VAR incelemesi sonucu gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. 87'de ise Alanyaspor'da topu kendi ağlarına gönderen Awaziem skoru belirledi. Bu sonuçla iki ekip de puanını 14 yaptı.

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Konya’dan kaçamadı
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