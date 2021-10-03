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Giriş Tarihi: 3.10.2021 17:25

Lazio deplasmanda Bologna'ya boyun eğdi!

AA
Lazio deplasmanda Bologna’ya boyun eğdi!

İtalya Serie A'nın 7. haftasında Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Lazio deplasmanda Bologna'ya 3-0 yenildi. Lazio, 11 puanla 7. sırada kaldı.

Bolonya'daki Renato Dall'Ara stadında oynanan mücadelede, Serie A'nın orta sıralarında yer alan iki ekip karşılaştı. Mücadeleye ev sahibi takım hızlı giriş yaptı ve 14. dakikada Musa Barrow ile 1-0 öne geçti. Bu golden üç dakika sonra Arthur Theare, Bologna adına farkı 2'ye çıkardı: 2-0. İlk yarı kırmızı-mavili takımın üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıda ev sahibi ekip, 68. dakikada Aaron Hickey ile farkı 3'e yükseltti: 3-0. 76. dakikada Lazio'da Acerbi, çift sarı karttan kırmızı kart görerek Lazio'yu kalan dakikalarda 10 kişi bıraktı. Mücadelede başka gol olmayınca Lazio, Bologna'ya deplasmanda 3-0 mağlup oldu.

Bu sonuçla, Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi E Grubu'ndaki rakibi Lazio, Serie A'da bu sezon 2. yenilgisini Bologna deplasmanında aldı. Lazio, 11 puanla 7. sırada kaldı. Bologna ise bu maçtan aldığı 3 puanla, puanını 11'e yükseltti ve 9. basamakta yer buldu.

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Lazio deplasmanda Bologna'ya boyun eğdi!
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