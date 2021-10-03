Son Dakika MasterChef kim elendi? TV8 ile 3 Ekim 2021 MasterChef’te kim gitti? Şok eleme, duyanlar inanamadı!

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2021 son bölümde hafta içinde oynanan dokunulmazlık ve eleme adayı oyunları sonucunda Mustafa, Şükrü, Ateş, Safanur, Milhan, Araz eleme adayı seçilmişti. Bugün yapılan kritik eleme adayı oyununda yarışan bu isimler arasından birisi MasterChef 2021 hayallerine veda etti. Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından seçilerek yarışmaya veda eden isim ile ilgili detayları öğrenmek isteyen izleyiciler ise "son dakika MasterChef kim elendi, kim gitti?" sorularına yanıt aramaya devam ediyor.
MasterChef 2021 son bölümde ekranlara gelen kritik eleme adayı oyununda MasterChef'te elenen yarışmacı ve diğer tüm detaylar şöyle;
3 Ekim 2021 Pazar günü TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye yarışmasında hafta içerisinde oynanan kritik dokunulmazlık oyunlarında potaya giren Mustafa, Şükrü, Ateş, Safanur, Milhan, Araz arasında zorlu bir eleme adayı oyunu oynandı. Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından belirlenen ürünleri en az başarılı yapan isim bugün yarışmaya ve hayallerine veda edecek.
Kritik eleme gecesinde, eleme adayları arasındaki zorlu mücadele ilk aşamayla başladı. Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından istenen ürünü en başarılı yapmak ve eleme potasından kurtulmak için tezgah başına geçerek mücadele verdi.
İlk aşamada ürünleri hazırlamak için verilen sürenin sonuna gelinmesiyle kritik eleme gecesinin Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından yapılan ilk tadımları gerçekleşti. Tadım aşaması sonrası değerlendirmelerini yapan jüri şefler Safanur, Araz ve Milhan'ın başarılı olarak eleme potasından kurtulduğunu açıkladı.
MasterChef 2021 son bölümde ekranlara gelen kritik eleme gecesinde başarılı olmayarak 2. Eleme oyununa kalan Şükrü, Mustafa ve Ateş, Somer Şef'in hazırladığı zorlu ürünü en başarılı yapmak için bir kez daha tezgah başına geçti. Verilen süre içerisinde adayların zorlu dakikalar geçirerek ürünü hazırlaması sonrasında Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından tadılarak değerlendirildi. Şeflerin seçtiği ürünü en başarılı hazırlayan isim Ateş oldu ve eleme potasından kurtuldu. Şükrü ve Mustafa arasından ise yarışmaya veda eden isim Şükrü oldu.