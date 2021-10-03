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Giriş Tarihi: 3.10.2021 09:24 Son Güncelleme: 3.10.2021 09:29

Pereira çıkış yolu bulmalı

GÜRCAN BİLGİÇ GÜRCAN BİLGİÇ
Pereira çıkış yolu bulmalı

Fenerbahçe'nin hocası Vitor Pereira için Olympiakos maçı bir balans ayarı olacak. Portekizli teknik adam eğer ‘ders almayı’ biliyorsa kapanan rakipler karşısında farklı çareler üretmenin peşine düşecektir. Kasımpaşa mücadelesinde oyunda dengeyi korumalılar!

Fenerbahçe Süper Lig'de geçerli olan rakibe az pozisyon veren oyunu tercih ediyor. Bu nedenle Olympiakos maçı aslında Pereira için bir balans ayarı olacak. Portekizli teknik adam eğer 'ders almayı' biliyorsa kapanan rakipler karşısında farklı çareler üretmenin de peşine düşecektir. 3 günde bir maç serileri takımı yıpratıyor. Hâlâ fizik olarak iyi değiller. Dolasıyla Fenerbahçe'nin kazanması için oyunun dengede gitmesi önemli.

RAKİPLERİN BEKLEDİĞİ AN!
Öne geçtiği maçlarda Fenerbahçe'den puan almak çok zor olacak. Hatay'da bunun örneğini yaşadık. İyi savunma yaptılar, skoru korudular, daha da artırabilirlerdi. Kasımpaşa maçının hikâyesinde de bu dengeyi korumaları önemli. Coşkuyla baskı yapmak istiyorlar. Ancak rakipler de bu anı bekliyor. Çünkü arkaya koşmakta sıkıntı yaşıyorlar.

ROSSİ DEĞİL PELKAS OLMALI
Pereira çok sık rotasyon yaptığı için sahaya hangi oyuncularla çıkacağı konusunda bilinmezdeyiz. Ama bu maçın oyuncusu Rossi değil Pelkas olmalı. Takımın yeni düzeninde en çok katkı veren oyuncusu Gustavo. Kötü oynama hakkı da var. Taraftar sabırsızlıkta haklı ama genç ve hatalara açık bir kadro var. İniş-çıkışlar olacaktır.

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Pereira çıkış yolu bulmalı
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