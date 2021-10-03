Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı? 27. Dönem POMEM sonuçları 2021 ne zaman, hangi gün açıklanacak?
Giriş Tarihi: 3.10.2021 18:36 Son Güncelleme: 3.10.2021 18:36

POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı? 27. Dönem POMEM sonuçları 2021 ne zaman, hangi gün açıklanacak?

POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı? 27. Dönem POMEM sonuçları 2021 ne zaman, hangi gün açıklanacak?

POMEM mülakat sonuçları 2021 için bekleyiş devam ediyor. Polislik sözlü mülakatlarına katılım gösteren adaylar, POMEM sonuçları açıklandı mı sorusuna yanıt arıyor. Bilindiği üzere, POMEM giriş puanı, adayın KPSS puanının %25'i, fiziki yeterlilik sınavı puanının %25'i ve POMEM mülakat sonucu puanının %50'sinin toplamıdır. Peki, 27. Dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak, ayın kaçında belli olur? POMEM sonuçları sorgulama nereden yapılır? İşte, polislik sözlü mülakat sonuçları ile ilgili son durum

Polislik sözlü mülakat sonuçları açıklandı mı? Geçtiğimiz aylar içerisinde yapılan sözlü mülakatlara katılım gösteren polis adayları, 27. Dönem POMEM mülakat sonuçları için beklemeye koyuldu. Ekim ayı itibarı ile sonuçların henüz açıklanmamış olması, POMEM sonuçları açıklandı mı sorusunun cevapsız kalmasına sebep oluyor.

27. DÖNEM POMEM SONUÇLARI 2021 NE ZAMAN BELLİ OLUR?

Toplamda 8 bin adayı yakından ilgilendiren süreçte, 27. Dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak konusu, bir süredir yoğun olarak araştırılanlar arasında bulunuyor. POMEM sonuçları, Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden duyurulacak ve sorgulama yapılacak. Peki, 2021 POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? 27. Dönem POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı, nasıl bakılır?

İşte, polislik sözlü mülakat sonucu ile ilgili son durum;

POMEM sonuçları açıklandı mı, nasıl ve nereden öğrenilir? 27. Dönem POMEM sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

POLİSLİK POMEM SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

POMEM mülakat sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz açıklanmadı. POMEM sonuçlarının Ekim ayının sonuna kadar açıklanacağı tahmin ediliyor.

Adayların sınav sonuçları, sınav ile ilgili işlemler tamamlandıktan sonra Polis Akademisi Başkanlığınca ilan edilecek.

27. DÖNEM POMEM SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Sınav sonuçları adaylara Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden duyurulacaktır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav sonuçları duyurulmayacak ve sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav sonuç duyurusu tebliğ niteliğindedir.

POMEM mülakat sonuçları bugün açıklanır mı? 27.Dönem POMEM sonuçları 2021 ne zaman, hangi gün açıklanacak?

Adayların başarı sıralamasına esas POMEM giriş puanı; adayın KPSS puanının %25'i, fiziki yeterlilik sınavı puanının %25'i ve mülakat sınavı puanının %50'sinin toplamıdır. Başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla; KPSS'den alınan puan, mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanının yüksekliği esas alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir.

MÜLAKATLAR NASIL YAPILIYOR?

Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar, mülakat sınav komisyonu tarafından mülakat sınavına tabi tutulurlar.

Adaylara, soruların yazılı olduğu bir kart çektirilir. Konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için süre verilir. Konu ile ilgili komisyonca adaya sorular sorulabilir. Değerlendirmede adayın;

a) Konu hakkında bilgi düzeyi,
b) Kendisinden istenileni kavrama,
c) Özgüveni,
ç) İfade etme yeteneği,
d) Beden dilini kullanma becerisi,
olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter yirmi puan olmak üzere toplam yüz tam puan üzerinden yapılır. Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alması gerekir.

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POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı? 27. Dönem POMEM sonuçları 2021 ne zaman, hangi gün açıklanacak?
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