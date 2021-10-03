Rizespor Galatasaray maçı canlı izle! Süper Lig Çaykur Rizespor Galatasaray maçı canlı yayın kanalı izle

2021-2022 Süper Lig sezonu 8. Hafta kapanış maçında Galatasaray, Çaykur Rizespor'a konuk oluyor. 11 puanla ligin 11. Sırasında yer alan Fatih Terim'in öğrencileri, mutlak galibiyet parıolasıyla yeşil sahaya çıkıyor. Müsabakayı izlemek isteyen sporseverler ise Çaykur Rizespor Galatasaray maçı canlı yayın kanalı ile ilgili olarak bilgi edinmek isteyerek "Rizespor Galatasaray maçı canlı izle" şeklinde araştırmalarını sürdürüyor.
Süper Lig Rizespor Galatasaray maçı canlı yayın kanalı, saat ve ilk 11 bilgileri şöyle;
Rizespor XI: Gökhan, Tyler Boyd, Holmen, Selim, Cemali, Djokovic, Dabo, Aminu Umar, Boldrin, Sabo, Pohjanpalo
Galatasaray XI: Fatih, Kerem, Assunçao, Ömer, Morutan, Luyindama, Barış, Emre, Halil, Diagne
Aşağıda yer alan link aracılığıyla mücadeleyi maç saatinden itibaren izleyebilirsiniz…
Galatasaray, yarın deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor ile ligde 41. kez karşı karşıya gelecek. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılıların 26-7 üstünlüğü bulunuyor.
Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, yarın saat 19.00'da deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Ligde geride kalan haftalarda sarı-kırmızılılar 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 11 puan aldı ve haftaya 10. sırada girdi. Yeşil-mavililerin ise galibiyeti bulunmazken, 1 beraberlik, 6 mağlubiyetle aldığı 1 puanla ligde son sırada bulunuyor.
UEFA Avrupa Ligi'nde Marsilya deplasmanında aldığı beraberlikle gruptaki liderliğini sürdüren Galatasaray, ligde de Göztepe galibiyetinden sonra Rize deplasmanından da 3 puanla dönerek, milli takım arasına moralli girmek istiyor.
Rizespor ile Galatasaray, Süper Lig'de bugüne kadar 40 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar, 26 defa sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu. Yeşil-maviler ise rakibini 7 kez mağlup etti. 7 mücadele de berabere sona erdi. Aslan'ın 92 golüne, Rize ekibi 41 golle karşılık verdi.
Geçtiğimiz sezon ligin ilk yarısında Rize'de oynanan karşılaşmayı Galatasaray 4-0'lık skorla kazanırken, Rize de İstanbul'da sahadan 4-3'lük galibiyetle ayrıldı.