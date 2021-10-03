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Giriş Tarihi: 3.10.2021

Sirtaki şovla zirveye

YUNUS EMRE SEL
Sirtaki şovla zirveye

Yunan yıldız, 30 metreden topu ağlara gönderirken, Emrah kariyerinin ilk kafa golüyle skoru eşitledi. Bakasetas’ın penaltısı, bordo-mavililerin yenilmezliğini sürdürürken (5G-3B) milli araya mutlu girmesini sağladı

İki takım da maça hızlı başlayıp, kazanma arzusunu sahaya yansıttı.
Trabzonspor, 12. dakikada Bakasetas'ın yaklaşık 30 metreden attığı füzeyle öne geçerken, Fırtına 4 net gol pozisyonu daha buldu ancak ikisinde direğe takıldı.
Kayseri'nin ataklarında Edgar etten duvar ördü. 42. dakikada Onur'un sağdan ortaladığı topta sol bek ve stoper hatalar zinciri Emrah'ın golüyle beraberliği getirdi.
İkinci yarıya da aynı 11 ile başlayan ancak özellikle Gervinho'dan beklediği patlamayı göremeyen Abdullah Avcı, radikal bir değişikliğe imza atarak Siopis yerine Yusuf Sarı'yı, Gervinho yerine de Abdülkadir Ömür'ü alarak ofansı daha da güçlendirdi.
Abdülkadir Ömür'ün pası sonrası oluşan penaltıda Trabzonspor, "Çilingir" lakaplı oyuncusu Bakasetas ile farkı ikiye çıkartmayı başardı.
Oyuna sonradan giren Berat ve Abdülkadir Ömür'ün katkıları ile son 10 dakikada Kayserispor'un yoğun baskısı sonuç vermedi.
Bu galibiyetle Trabzonspor deplasmandaki yenilmezlik serisini 22 maça çıkarırken zirve yürüyüşüne de emin adımlarla devam etti.

'ŞAMPİYONLUK HAYALİ KURUYORUZ'
OYUNA 56. dakikada giren ve iyi futboluyla beğeni toplayan Abdülkadir Ömür karşılaşma sonrası şunları söyledi: "Kazanmamız gerekiyordu. Maç fazlasıyla da olsa lideriz. İyi mücadele ettik. Geleceğimiz için önemli bir galibiyet. Şampiyonluk için bir kadro kuruldu, bu da sahaya yansıyor. Daha erken ama hepimiz şampiyonluk hayalini kuruyoruz. Ahmetcan kardeşimiz de bizim gibi altyapıdan çıktı. İnşallah onun da geleceği güzel olur. Milli Takım da yeni hocayla yeni bir başlangıç yapacak... "

ROL MODEL OLMALIYIZ
2 GOLLE takımının galibiyetinde baş rolü oynayan Bakasetas karşılaşma sonrası duygularını, "Şanssız skorlar alarak buraya gelmiştik. Ben rekorlar kırıyorsam ve galibiyet geliyorsa bu beni daha çok mutlu ediyor" diye dile getirdi. Saha içine taraftar girmesiyle ilgili olarak, "Oyunda sıcak kalmayı hep tutkuyla oynamayı tercih etmiş biriyim. Böyle olaylar oluyor. Sakin kalmak önemliydi. Gençlere rol model olmak için oynuyoruz" yorumu yaptı. Yıldız futbolcu ilk kez 11'de sahaya çıkan Ahmetcan için de şu yorumu yaptı: "İleride önemli bir oyuncu olacağını düşünüyorum."

FÜZECİ
KAYSERİ'DE kilidi 30 metreden sert şutuyla Lung'u avlayan Bakasetas açtı. Yunan oyuncu, Kasımpaşa deplasmanında da 3 puanı getiren golü 18 dışından atmıştı. Yıldız futbolcu, dün penaltıdan da bir gol atıp 5'i buldu. 3 de asisti olan Bakasetas, bu sezon takımının 8 golüne direkt katkı yaptı. Tecrübeli futbolcu Trabzon formasıyla ilk kez bir Süper Lig maçında iki gol birden bulurken, Süper Lig'e geldiği 2019-20'den bu yana 28 gole imza attı. Hiçbir oyuncu ondan daha fazla gol atamadı.

SAHAYA TARAFTAR GİRDİ!
İLK yarının son dakikalarında Kayseri tribünlerinden bir taraftar sahaya atladı ve Bakasetas'ın üzerine doğru yürüyüp, el kol hareketleri yaptı. Yunun oyuncu, bu anlarda hiç tepki vermeyerek profesyonel bir tavır sergilerken, güvenlik güçleri taraftarı sahadan çıkardı.

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