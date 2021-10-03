Son dakika haberi... SABAH Spor yazarları Ahmet Çakar, Ömer Üründül, Erman Toroğlu, Ali Gültiken ve Fatih Doğan, Beşiktaş-Sivasspor maçını, 2 golle yıldızlaşan Güven Yalçın'ı ve teknik direktör Sergen Yalçın'a kırmızı kart gösteren hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun performansını değerlendirdi. Usta isimlerden Ahmet Çakar ve Erman Toroğlu çarpıcı ifadeler kullandı. İşte son dakika haberinin detayları...
AHMET ÇAKAR - ATARKEN TAHRİK ETTİ
Beşiktaş dün gece iki çok önemli şey kazandı; sakatları bu kadar fazlayken, özellikle orta saha ve forvet sıkıntısı çekerken, üstelik Ajax maçı yorgunuyken Sivas gibi sağlam bir takımdan 3 puan aldı. Bu müthiş bir başarı. Diğer bir kazanımı ise tabii ki gecenin yıldızı Güven oldu. Attığı ilk gol yılın golüne aday. Uçar vole ile köşeye vurulan bir top...
Sahalarımızda pek sık görmüyoruz. İkincisi ise yapılan ortaya ön direkte vurduğu uzak köşeye giden kafa vuruşu. İki golde de vuruş tekniğini iyi kullandı. Kendini geliştirmiş, kilo vermiş, yararlı olur. Beşiktaş, sakatlıklar dönemini az kayıpla atlatırsa şampiyonluğun en önemli favorisi. Hakeme gelince tahrik etmek için her şeyi yapıyor.
Sergen Yalçın'ı atabilirsin, haklı da olabilirsin ama atış şeklin çok itici. Bir intikam, bir hırs varmış gibi vücut dili sergiliyorsun. Bunları yapma. Ayrıca Batshuayi'nin itilmesi de bence bir penaltıydı.
ÖMER ÜRÜNDÜL - BAŞKAN UYARMALI
Sergen Yalçın, Rosier ve Vida'nın dönmesiyle defans bloğundaki sorunu önemli ölçüde gidermişti. Ama orta saha ve ileri uçta problem devam ediyordu. Beşiktaş'ın bu kadro ile organize bir futbol uygulaması mümkün değildi. Ancak hırslı oynayarak, çok koşarak, etkili takım presiyle ilk yarıda rakibi sindirdiler. Sivasspor, devamlı top kaybederek hücumda etkili olamasa da alışılmış başarılı takım savunmasıyla ayakta kalıyordu. Ama Güven Yalçın, bana göre ligimizin bu sezonki yılın golünü attı.
Tabii Beşiktaş'ın ikinci yarıda da aynı presi, aynı tempoyu göstermesi beklenemezdi. Bu yarıda işler kolay değildi. Ama bir avantaj vardı. Sivasspor'un forvet hattının düşük performansıydı. Gradel formsuzdu. Pedro Henrique bencildi, Kayode sahada yoktu. Ama futbol ilginç oyun, beraberlik golünü Rıdvan kendi kalesine attı. Sonra oyuncu değişiklikleri yapıldı. Maçın gidişatı 3 neticeye de açık hale gelmişti.
Ama çok kritik bir anda sahanın yıldızı Güven Yalçın bu sefer de çok güzel bir kafa golüne imza attı. Rıdvan da bu goldeki mükemmel ortasıyla üzüntüsünü gidermiş oldu. Sonuçta Beşiktaş, son anlarda sıkışsa da işi idare etti. Henrique'nin kaçırdığı inanılmaz pozisyon da kurtarıcı gibi geldi ve çok önemli 3 puan kazandı.
Beşiktaş'ın sayın başkanının yerinde olsam Sergen Yalçın'ı ciddi biçimde uyarırım. Takım galip, iyi oynuyor. Bu şekilde kırmızı kart görmeye hiç hakkın yok.
ERMAN TOROĞLU - APTAL APTAL KONUŞUNCA...
Dört takımı seyrettik bir saat arayla. Kayserispor- Trabzonspor maçı 90 dakika hareketli oldu. Beşiktaş-Sivasspor ise ikinci yarı hareketliydi. Trabzonspor geçen haftaya göre daha hareketliydi. Çok gol kaçırdılar. Son dakikalar kâbus gibi geçti. 3 puanı almayı başardılar. Trabzonspor, deplasmanda rakibin arka tarafına çabuk giderse iyi pozisyon buluyor. Çünkü kadro buna müsait. Kapalı defansta zorlanıyorlar. Bu maç Beşiktaş için önemliydi. Hem içeride oynuyor hem de önümüzdeki hafta milli ara olduğu için rahatlayacaktı.
Sivasspor diri bir takım, koşan bir takım ve birkaç pozisyon kaçırdılar. Yalnız şu var: Uilenberg diye bir hakem eğitmeni var. İyi de para alıyor. Fakat hakemler eğitilmiyor. Uilenberg, Sergen olayında aptal aptal konuşunca, iş başka boyutlara geldi. Sergen'i atmakta haklı mı? Yüzde yüz haklı. Top çıkmadan sahaya girip topa vuruyor.
Beşiktaş teknik alanı zaten bir panayır gibi, devamlı girip çıkanlar var. Bir de ağız okuma ile kameraya yakalandı Sergen. Kaç maç ceza alır bilmem. Hakem Sergen'i çok doğru attı ama dik durmadı. Neden derseniz ikinci yarı iki pozisyon oldu, Josef rakibinin tendonuna top yokken inanılmaz bastı. Kesin kırmızıydı. Sergen'i attığı için onu atamadı. Ama işte 5 dakika sonra Yatabare'ye kart gösterdi.
JOSEF ATILMALIYDI
Ekranı ikiye bölün. Bu sarıysa Josef'inki kırmızıoğlu kırmızı. Ya da o Josef'inki sarıysa buna kart yok. Aynı hakem, iki farklı karar… Kafalar karışıyor. Bir yerde erkekleşiyor, bir müddet sonra yumoş yumoş yumuşacık oluyorlar. Beşiktaş'ın bu kadrosuyla bu maçta kazanması başarı. Güven müthiş iki gol attı. Aslında onda bazı meziyetler var. Ama çabuk havalandı. Başka işlere de girdi. Onun için yedek oturuyor. Beşiktaş'ta oynayacak oyuncular yedekten kendini gösterecek, formayı öyle alacak.
ALİ GÜLTİKEN - GÖZLERİMİZİN PASINI SİLDİ
Karşınızda Gradel, Kayode ve Pedro Henrique gibi üç tane uçurtma forvet varsa maçın dengesini kaybetmeden oynamak çok kolay değil. Sivasspor ligin en dengeli ve etkili takımlarından bir tanesi. Süper Lig'in son yıllardaki en istikrarlı takımı ve çok güçlü bir oyunları var. İç saha, dış saha diye seçimleri de yok. Her yerde, her rakibe karşı kendi oyunlarını oynuyorlar. Beşiktaş karşısında da aynısını yaptılar.
Eksiklerine rağmen Beşiktaş tüm bunların üstesinden gelebildi. Maçtaki 3 golün hepsi kendi oyuncuları tarafından atılmasına rağmen bu işin altından kalktı. Sivasspor gibi tehlikeli bir rakibe karşı kalesinde çok fazla pozisyon da görmedi. 3 puan kadar Beşiktaş adına memnun edici bir çok olay yaşandı.
Serdar'ın stoperde başarısı ayrı bir mutluluk kaynağı. Rıdvan, kendi kalesine gol atmış olsa da oyun içinde istikrarlıydı. Can'ın takıma olan uyum ve adaptasyonu keyif verdi.Tabii ki hepsinin önüne geçen Güven'in muazzam golleri oldu. Hem skoru getirdi hem de iki harika golle gözlerimizin pasını sildi.
Takımların uzun maratonlar içinde zor zamanları olur. Buralarda kırılmadan, kriz dönemlerinin içinden çıkabilmek çok önemlidir. Teknik adamlar nasıl oyunun kriz dönemlerinde kulübeye dönüp bir alternatif oluşturmayı düşünürse daha derin krizlerde altyapıya bakarlar. Beşiktaş dün akşam hem bu kriz sürecini geride bıraktı hem de 3 puanı cebine koydu. Bundan sonrası için de takımın sürekli oyuncusu olabilecek isimleri kazandı.
FATİH DOĞAN - BEŞİKTAŞ KRİTİK VİRAJI GEÇTİ
Futbolda kırılma anları vardır. Bazen bir pozisyon, bazen bir maç kritik eşiklerden biri olabilir. Beşiktaş'ın Sivas galibiyeti işte bu anlardan biri… 2-3 haftadır eksiklerin girdabında sarsıntılar yaşayan siyah-beyazlı takım, milli ara öncesi kritik virajı geçti. Hem de hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun her iki kulübeyi de geren yanlış kararlarına rağmen.
Bu ülkede oyunun hız ve kalite kazanmamasının başlıca nedenlerinden biri hakemlerin oyunu soğutması, adeta birçok maçta akmaya çalışan oyunda el frenine dönüşmesi. Ayrıca dün hakem kararlarındaki standartsızlık maçın da önüne geçti.
Penaltı kararı, Can'ın pozisyonu devam ettirip akabinde Yalçın'ı oyundan atması gibi çok konu var. Hatta Josef'e sarı kart verdiği basmaya kırmızı verse niye verdi demezdim!
Özetle Sivas'ın da faullerini vermedi. MHK'nın, Yaşar Kemal Uğurlu'ya hocalarla diyalog farklılıklarını sorması gerekir. Hakemin vücut dili her ne kadar tahrik edici olsa da Sergen hocanın oyunda kalmayı başarması gerekirdi. Beşiktaş ikinci yarıya iyi başladı. İyi oynamaya başladığı dakikalarda 1-1 olması Sivasspor'un neredeyse pozisyonu olmadan maça ortak olmasıydı.
Beşiktaş yine Güven'le 2. golü bulmazsa gerilebilirdi. Rosier ve Rıdvan'ın asistleri Güven'in sahne alması gecenin sürpriziydi. Rıdvan güvenenleri boş çıkarmıyor. Oynadıkça güzelleşiyor. Vida'nın dönüşü defansı çok iyi toparladı. Serdar'a derinlik ve kalite kattı. Milli arada yaralarını saracak Beşiktaş, bu maçtan 3 değil bence 9 puan değerinde bir galibiyet aldı.