ALİ GÜLTİKEN - GÖZLERİMİZİN PASINI SİLDİ

Karşınızda Gradel, Kayode ve Pedro Henrique gibi üç tane uçurtma forvet varsa maçın dengesini kaybetmeden oynamak çok kolay değil. Sivasspor ligin en dengeli ve etkili takımlarından bir tanesi. Süper Lig'in son yıllardaki en istikrarlı takımı ve çok güçlü bir oyunları var. İç saha, dış saha diye seçimleri de yok. Her yerde, her rakibe karşı kendi oyunlarını oynuyorlar. Beşiktaş karşısında da aynısını yaptılar.