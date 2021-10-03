Son dakika: Cengiz Ünder ve Burak Yılmaz Lille - Marsilya maçına damga vurdu! Kariyerinde bir ilki yaşadı...

Son dakika haberi.. Fransa Ligue 1'in 9. haftasında milli futbolcularımızın takımları Lille ile Marsilya karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı son şampiyon Lille 2-0 kazandı. Ev sahibi ekibin galibiyet gollerini 28' ve 90+5'te Jonathan David kaydetti.
Bu sonuçla Lille 14 puana yükselirken Marsilya ise 14 puanda kaldı.
Son şampiyon Lille'de milli futbolcular Burak Yılmaz ve Zeki Çelik, mücadeleye ilk 11'de başlarken Yusuf Yazıcı ise yedekler arasında yer aldı.
Yusuf Yazıcı, 88'de Burak Yılmaz'ın yerine oyuna girdi.
BURAK ÖNCE PENALTI ALDI SONRA SARI KART GÖRDÜ!
Lille'de Burak Yılmaz 66'da Marsilya ceza sahasında yerde kaldıktan sonra hakem penaltı kararı verdi.
Ancak VAR'da incelenen pozisyon sonrası milli futbolcumuz aldatmaya yönelik hareketi nedeniyle sarı kart gördü.
CENGİZ KIRMIZI GÖRDÜ BURAK SAKİNLEŞTİRDİ!
Marsilya'da milli futbolcumuz Cengiz Ünder, 77'de rakibine yaptığı sert hareket sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.
Cengiz Ünder'in kırmızı kartı sonrası onu ilk sakinleştiren Burak Yılmaz oldu.
KARİYERİNDE BİR İLK!
24 yaşındaki Cengiz Ünder, bu kırmızı kartla keriyerindeki ilk kırmızı kartını gördü.
11 MAÇTA 4 GOL
Cengiz bu sezon Marsilya formasıyla çıktığı 11 maçta 4 gol kaydetti.