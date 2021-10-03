Cristiano Ronaldo yedek kaldı sinirlerine hakim olamadı! Son dakika haberi: Maç bittikten sonra ortaya çıktı!

Son dakika… Uzun yıllar Manchester United forması giydikten sonra rekor bonservis bedeliyle Real Madrid'e transfer olan Cristiano Ronaldo, İspanyol deviyle de birçok başarı elde etti.
Bu dönemde Şampiyonlar Ligi'nde birbirinden farklı rekorları kıran Cristiano Ronaldo, Manchester United'a döndü ve rekorlarına devam etti.
Şampiyonlar Ligi'nin en çok maça çıkan, en çok gol atan ve en çok asist yapan oyuncusu olan Ronaldo, Manchester United'ın Premier Lig'de Everton ile oynadığı karşılaşmaya yedek başladı.
Ronaldo'nun İngiltere'ye geri döndüğü günlerde Manchester United Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, "36 yaşındaki bir oyuncuyu her maç ilk 11'de oynatamam" ifadelerini kullanmıştı.
Solskjaer'in bu açıklamaları tepki çekmiş olsa da, Cristiano Ronaldo İngiliz deviyle çıktığı her maçta fark yaratmayı başardı.
Everton karşısında 43'üncü dakikada Anthony Martial'in golüyle devreyi 1-0 önde kapatan Manchester United, ikinci yarıda Everton'ın beraberlik golüne engel olamadı.
Everton'ın tecrübeli futbolcusu Townsend, 65'te attığı golün ardından Cristiano Ronaldo'nun ikonik sevincini yaptı ve Portekizli yıldızın sinirlerini gerdi.
Karşılaşmanın 57'inci dakikasında oyuna Edinson Cavani'nin yerine dahil olan Ronaldo, Manchester United'ın yediği golden sonra saha içerisinde takım arkadaşlarına karşı öfkeli çıkışlar gerçekleştirdiği görüldü.
1-1 eşitliği sağlayan golden maçın son düdüğüne kadar saha içerisinde oldukça gergin olan Cristiano Ronaldo, bu kez takımına ihtiyacı olan galibiyeti getiremedi.
SON DÜDÜKTEN SONRA BEKLEMEDEN GİTTİ
Premier Lig'de 1-1 sona eren Manchester United-Everton maçının son düdüğünün ardından öfkeli bir şekilde kimseyle konuşmadan soyunma odasına giden Cristiano Ronaldo'nun o anları görüntülere yansıdı.
Fransız basını, Ronaldo'nun maç sonunda çok sinirli olduğunu ve alınan sonuçtan ve yedek kalmasından dolayı tepkili olduğunu belirtti.