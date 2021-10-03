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Giriş Tarihi: 3.10.2021 22:06 Son Güncelleme: 3.10.2021 22:26

Son dakika: Fatih Terim'den Çaykur Rizespor galibiyeti yorumu! "Galatasaray budur! Karakter koyar"

Son dakika: Fatih Terim’den Çaykur Rizespor galibiyeti yorumu! Galatasaray budur! Karakter koyar

Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, 2-1 geriye düştüğü maçta deplasmanda Çaykur Rizespor'u 90+11'de Morutan'ın golüyle 3-2 mağlup etti. Maç sonrası konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Bugün Galatasaray çok önemli sinyaller verdi. Galatasaray budur. Galatasaray reaksiyon gösterir, karakter koyar" dedi.

Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, 2-1 geriye düştüğü maçta deplasmanda Çaykur Rizespor'u 90+11'de Morutan'ın golüyle 3-2 mağlup etti. Sarı-kırmızılıların diğer gollerini Mohamed atarken Çaykur Rizespor'un gollerini ise Pohjanpalo kaydetti.

Karşılaşma sonrası Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, son saniyede gelen galibiyeti değerlendirdi.

"Marsilya'da aşağı yukarı 108 dakika uzatmalarla birlikte oynayan bir Galatasaray. Döndükten sonra 1 idmanla buraya geldik. Burada gerilimi yüksek bir maç oynadık. Aleyhe olabilecek her şeye rağmen 10 kişiyle 3-2 kazanabiliyorsak ortaya bir karakter koymuşuzdur.

"GALATASARAY BUDUR"

"Bugün Galatasaray çok önemli sinyaller verdi. Galatasaray budur. Galatasaray reaksiyon gösterir, karakter koyar."

Ortaya koyduğu karakterle takımımı kutluyorum. Güzel bir maç oldu. Bol gollü, bol heyecanlı bir maç oldu seyirciler açısında. Bizim açımızdan çok zordu.

Bugün özellikle Babel'e iyi bakmak lazım. Hiç oynamadığı kadar iyi oynadı.

Diagne, üçüncü santrfor olarak onu kullandık ve küsmeden, darılmadan oynadı. Ki bunları bazen kendine problem edinebiliyor. Aslan gibi oynadı, işini doğru yaptı.

"BUGÜNÜN EN İYİSİ BABEL'Dİ"

Her oyuncumuzun kıymetli olduğunu hatırladık. Taraftarlarımızın sevgisinin oyuncularımızın performansını çok arttıracağını düşünüyorum. Belki bugün oyunun en iyisi Babel'di, aldığımızda buydu."

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Son dakika: Fatih Terim'den Çaykur Rizespor galibiyeti yorumu! "Galatasaray budur! Karakter koyar"
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