Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Sahalarda ender görülen olay! Sert eleştiri: Yüz binlerce Euro kazanıyorsun...
Giriş Tarihi: 3.10.2021 09:26 Son Güncelleme: 3.10.2021 09:27

Son dakika: Sahalarda ender görülen olay! Sert eleştiri: Yüz binlerce Euro kazanıyorsun...

Son dakika: Sahalarda ender görülen olay! Sert eleştiri: Yüz binlerce Euro kazanıyorsun...

Son dakika haberleri... Süper Lig'de dün karşı karşıya gelen Kayserispor - Trabzonspor maçında kazanan 2-1'lik skorla Trabzonspor oldu. Bakasetas 2 golle maçın yıldızı olurken sahalarda ender görülen bir olay yaşandı. SABAH Spor yazarı Ahmet Çakar, Hamsik'in orta sahadan attğı golle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Hakem kararı doğru muydu? İşte maça damga vuran olayla ilgili yazılanlar...

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Son dakika: Sahalarda ender görülen olay! Sert eleştiri: Yüz binlerce Euro kazanıyorsun...
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