Süper Lig güncel puan durumu 3 Ekim: Süper Lig 8. hafta maç sonuçları ve güncel puan durumu sıralaması 2021-2022

Süper Lig'in 8. haftası, Çaykur Rizespor ile Galatasaray arasındaki mücadele ile tamamlanacak. Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş'ın aldığı galibiyetlerle zirve mücadelesinde rekabet sürerken alt sıralarda da heyecan devam ediyor. Bununla beraber, 2021-2022 Süper Lig güncel puan durumu sıralaması da futbolseverler tarafından merak konusu oldu.

8. HAFTA SÜPER LİG PUAN DURUMU 2021-2022

Süper Lig'de 8. haftanın son gününde, Hatayspor, Gaziantep FK ve Fenerbahçe rakiplerini yenmeyi başardı. Saat 19.00'daki Ç. Rizespor - Galatasaray maçı ile hafta tamamlanacak. Peki, Süper Lig puan durumu sıralaması nasıl?

İşte, 8. hafta maç sonuçları ve Süper Lig güncel puan durumu