Süper Lig güncel puan durumu 3 Ekim: Süper Lig 8. hafta maç sonuçları ve güncel puan durumu sıralaması 2021-2022

Süper Lig'in 8. haftası, Çaykur Rizespor ile Galatasaray arasındaki mücadele ile tamamlanacak. Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş'ın aldığı galibiyetlerle zirve mücadelesinde rekabet sürerken alt sıralarda da heyecan devam ediyor. Bununla beraber, 2021-2022 Süper Lig güncel puan durumu sıralaması da futbolseverler tarafından merak konusu oldu.
Süper Lig'de 8. haftanın son gününde, Hatayspor, Gaziantep FK ve Fenerbahçe rakiplerini yenmeyi başardı. Saat 19.00'daki Ç. Rizespor - Galatasaray maçı ile hafta tamamlanacak. Peki, Süper Lig puan durumu sıralaması nasıl?
İşte, 8. hafta maç sonuçları ve Süper Lig güncel puan durumu
VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK 3 - 1 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
FRAPORT TAV ANTALYASPOR 1 - 2 ADANA DEMİRSPOR A.Ş.
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 1 - 1 AYTEMİZ ALANYASPOR
UKATEL KAYSERİSPOR 1 - 2 TRABZONSPOR A.Ş.
GÖZTEPE A.Ş. 0 - 1 GZT GİRESUNSPOR
BEŞİKTAŞ A.Ş. 2 - 1 DEMİR GRUP SİVASSPOR
ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR 0 - 2 ATAKAŞ HATAYSPOR
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 4 - 1 ALTAY
FENERBAHÇE A.Ş. 2 - 1 KASIMPAŞA A.Ş.
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. - GALATASARAY A.Ş.**
*Çaykur Rizespor ile Galatasaray arasındaki maç henüz sonuçlanmadı.