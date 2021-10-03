Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Süper Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online ile MPİ 3 Ekim Süper Loto çekilişi sonuçları bilet sorgulama motoru!
Giriş Tarihi: 3.10.2021 21:33 Son Güncelleme: 3.10.2021 21:36

Süper Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online ile MPİ 3 Ekim Süper Loto çekilişi sonuçları bilet sorgulama motoru!

Süper Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online ile MPİ 3 Ekim Süper Loto çekilişi sonuçları bilet sorgulama motoru!

Şans oyunları oynayanlar için Süper Loto sonuçları ve ikramiye kazandıran numaralar heyecan kaynağı oluyor. Milli Piyango Online tarafından gerçekleştirilen canlı çekiliş ile 3 Ekim 2021 Süper Loto sonuçları ve kazanan numaraları açıklandı. MPİ bilet sorgulama yapmak isteyenler, Süper Loto sonucu bilet sorgulama ekranı aracılığıyla bunu gerçekleştirebilir. İşte, haftanın Süper Loto sonuçları kazanan numaraları ve 3 Ekim 2021 Milli Piyango Online MPİ bilet sorgulama ekranı

Şans oyunu tutkunlarının heyecanlı bekleyişi, 3 Ekim 2021 Süper Loto çekilişi sonuçları ile sona erdi. Milli Piyango Online tarafından salı, perşembe ve pazar olmak üzere, haftada üç gün gerçekleştirilen Süper Loto çekilişinin sonuçları, kazanan numaraları ve 3 Ekim MPİ bilet sorgulama ekranı sabah.com.tr'de!

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI | 3 EKİM MPİ BİLET SORGULAMA EKRANI

3 Ekim Süper Loto çekilişi bu akşam Milli Piyango Online canlı çekiliş sayfası üzerinden 21.30'da yapıldı ve ardından Süper Loto sonuçları açıklandı.

Süper Loto sonuçları ve haftanın kazanan numaraları şu şekilde;

SÜPER LOTO SONUÇLARI 3 EKİM 2021

Süper Loto çekilişinde kazandıran numaralar şunlar oldu...

SÜPER LOTO BİLET SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO SONUÇLARI BİLET SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Süper Loto çekilişinin sonuçları sabah.com.tr'de.

SÜPER LOTO BİLET SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO CANLI ÇEKİLİŞ SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır. Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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Süper Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online ile MPİ 3 Ekim Süper Loto çekilişi sonuçları bilet sorgulama motoru!
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