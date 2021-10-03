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Giriş Tarihi: 3.10.2021 09:26 Son Güncelleme: 3.10.2021 09:26

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayınlandı! Bugün burcunuzda neler var? 3 Ekim 2021 Pazar

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayınlandı! Bugün burcunuzda neler var? 3 Ekim 2021 Pazar

Astroloji konusunda herkesin tek bildiği isim olan Zeynep Turan ile 3 Ekim 2021 Pazar günü için günlük burç yorumları yayınlandı. Sosyal medya kullanıcıları tarafından "Twitburc" olarak da bilinen ve tanınan Zeynep Turan, Ekim ayı ile birlikte koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burçları için yorumlarını yayımlandı. Peki; burç yorumlarınızda bugün neler var? Sağlık, aşk, iş, kariyer, aile gibi konularda neler olacak? 3 Ekim 2021 Pazar için günlük burç yorumları

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 3 Ekim 2021 Pazar günü için burç yorumları yayımlandı. Sabah.com.tr üzerinden yayınlanan burç yorumları ile birlikte sosyal medya üzerindeki kullanıcıların da Twitburc olarak bildiği Zeynep Turan, haftalık burç yorumlarında da aşk, ilişkiler, kariyer, sağlık, aile gibi konulara değindi. Peki; 3 Ekim 2021 Pazar burç yorumlarında neler var? Haberimizin içerisinden günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim Zeynep Turan'ın "2021 EKİM AYINDA BU SAATLERE DİKKAT!" başlıklı yazısındaki tahminleri görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI – 3 EKİM 2021 PAZAR

Koç: Sosyal hayattan sıyrılabilir ve kendini evinde daha güvende hissedebilirsin. Eğitimine devam eden bir Koç burcuysan eğitiminle alakalı kendine sorular sorabilir, bazı tasarılarda bulunabilirsin.

Boğa: Bazı gereksiz harcamalarını kısarak, maddi açıdan refaha kavuşabilirsin. Son dakika gelen bir telefon yaptığın hafta sonu planlarının iptal olmasına sebep olabilir.

İkizler: Hallettiğini ve kapattığını sandığın konular bugün yeniden karşına gelebilir. Bu durum git-gel yaşamana neden olurken, çevren tarafından sorgulanmana da neden olacak.

Yengeç: Rutinlerini değiştirmeye itecek olaylar bugün karşına gelebilir. Fikirlerin konusunda net olmadığını düşünsen de bir karar almak isteyeceksin.

Aslan: Evde kendine ayırdığın vakit sayesinde bazı projelerin çalışmalarına yoğunlaşacaksın. Kendini bu projenin alanına göre geliştirebilirsin.

Başak: Her türlü durumda soğukkanlılığını korumayı başarıyorsun. Çevrende ani olaylara panik ile yaklaşan kişileri de sen sakinleştiriyorsun.

Terazi: Sabah saatlerinde sende şaşkınlık uyandıracak bazı olaylar yaşayabilirsin. Sürekli olarak yaptığın bazı hobilerine ara vermek zorunda olman, seni üzebilir.

Akrep: Bugün sana iyi gelmeyen konularda kesin bir çözüme ulaşıyorsun. Kendine yakın hissettiğin fakat uzakta olan arkadaşların ile yol ayrılıkları yaşayabilirsin.

Yay: Haftanın son gününde kendi isteklerine yoğunlaşmak isteyeceksin. Mesleki alanda kendini geliştirmek için araştırmalarına yoğunluk verebilirsin.

Oğlak: Pazar gününü ailene ayırmak isteyebilirsin. Eğer ailesiyle yaşayan bir Oğlak burcuysan, aile üyelerine ufak sürprizler hazırlayarak onları mutlu edebilirsin.

Kova: Hayatını olumlu yönde etkileyecek önemli haberler alabilirsin. Gün içerisinde değerlendireceğin boş vakitleri daha çok kendine ayırmak isteyeceksin.

Balık: Kendini soyutlamak ve tek başına geçirmek isteyeceğin bir pazar günündesin. Bu sayede olumsuz konulardan uzaklaşacak ve rahatlayacaksın.

2021 EKİM AYINDA BU SAATLERE DİKKAT!

Ay, İç Dünyamızın Hükümdarı

Astrolojide iç dünyamızdaki ara sokakları aydınlatan, isimsiz hislerimize anlamlandıran Ay, dünyaya en yakın gök cismi olarak bizleri derinden etkiler. Hal böyle olunca astrolojinin diğer gezegenlerinden daha farklı bir etkisi olduğu su götürmez bir gerçek. Ay'ın duygularımız için bu denli önemli olması, içinde tarihin başından bu yana barındırdığı gizemin ta kendisi de olabilir.

Herkesin kendine göre bir ruh hali var, kimisi kaygılı kimisi rahat kimisi de bu iki uç duyguyu da dengeli bir biçimde içinde besliyor. Ay'ın buradaki etkilerinden bir tanesi de kişinin kendi içindeki duygusal kavramları anlamlandırabilmesi, hayatına entegre edebilmesi aslında… Sadece kendi duygularımız da değil, çevremizdeki birçok insanı duygusal açıdan etkilememizin gücü de bizzat Ay'dan gelir. Ay gökyüzündeki sahiplenici duyguyu, sadakati ve annelik duygusunu ön plana çıkarır. Bu sayede Ay burcunun duygusal etkilerini daha güçlü bir şekilde gözlemleriz. Astrolojinin temel yapıtaşında merak edilen daima Güneş burcu olsa da Ay burcu da bir o kadar önemlidir.

Misafir Kabul Eden Bereketi de Kabul Eder

Ekim ayında Ay'ı iki kere misafir edeceğiz. Bir tanesi henüz Ekim ayının ilk günlerinde hava elementinde gerçekleşecek Yeniay ile, diğeri ise 20 Ekim'de ateşin öncüsünde gerçekleşecek Dolunay ile… Bu birbirinden önemli gökyüzü olayları, bizlere kendi içimizde çözemediğimiz sorunların aslında ne kadar basit olduğunu hatırlatacak. Asılsız iddialar, yerini bulmayan eleştiriler ve samimi olmayan tepkiler, Ay'ın Ekim ayındaki ziyaretleriyle ayyuka çıkarken, doğallığın peşinde olmak isteyeceğiz. Ay, Mars'tan 6 Ekim'de baskı görecek.

Kendinizi bu ayın planlarına hazırlarken aşağıda sizler için çalıştığım Ay Boşlukta saatlerini gözden geçirmeyi unutmayın. Bu saatler arasında çıkabilecek aksilikler, bütün planlarınızı etkileyebilir, dikkat!

Ekim'de Ay'ın Boşlukta Olduğu Saatler:

Tarih

Saat

Tarih

Saat

3 Ekim Pazar

01:41 – 10:37

7 Ekim Perşembe

07:01 – 16:21

9 Ekim Cumartesi

08:03 – 17:23

11 Ekim Pazartesi

06:28 – 19:14

13 Ekim Çarşamba

12:51 – 22:47

15 Ekim Cuma

14:31'den

16 Ekim Cumartesi

04:21'e kadar

18 Ekim Pazartesi

01:22 – 12:03

22 Ekim Cuma

22:23'den

23 Ekim Cumartesi

09:56'ya kadar

25 Ekim Pazartesi

16:09 – 22:59

30 Ekim Cumartesi

09:03 – 20:09

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Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayınlandı! Bugün burcunuzda neler var? 3 Ekim 2021 Pazar
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