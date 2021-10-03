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Giriş Tarihi: 3.10.2021 19:17 Son Güncelleme: 3.10.2021 19:21

Vitor Pereira'dan galibiyet yorumu! Olympiakos maçı sonrası...

Vitor Pereira’dan galibiyet yorumu! Olympiakos maçı sonrası...

Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 yenerek liderliğini sürdürdü. Karşılaşma sonrası konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, "İki gün önce 3-0 gibi bir sonuçtan sonra bu maçı negatif etkileyebilirdi" dedi.

Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 yenerek liderliğini sürdürdü. Maç sonrası konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, karşılaşmayı değerlendirdi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, 2-1'lik Kasampaşa galibiyetini yorumlarken; "Milli ara çok doğru bir zamanda geldi. Kısa sürede 7 maç oynadık ve sakatlıklar yaşadık. Arada oyuncularımız dönecek ve maçlara hazırlanacağız. Bu dönem zor geçti. Bazı oyuncuları dinlendirdik. Aynı kalitede oyunu böyle devam ettirmek kolay değil. Bir sonraki milli ara için oyuncularım hazırlanma fırsatı bulacaklar. Bu zamanda çoğu oyuncularımızı dinlendiremedik. İki gün önce 3-0 gibi bir sonuçtan sonra bu maçı negatif etkileyebilirdi. Bugün iyi oynadık ve ana hedefimiz olan üç puanı aldık" dedi.

Sürekli maç sırasında not tuttuğunun hatırlatılması üzerine Portekizli, "Maç sırasında düzeltmemiz gereken şeyleri not alıyorum ki devre arasında bunları oyuncularıma anlatayım. Bazen kişisel olarak bazen kollektif olarak bu notları oyunculara aktarıyorum. Bu arada, bu röportajda da taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Bize bu maçta çok yardımcı oldular" ifadelerini kullandı.

Takımın dinlenmesinin önemine vurgu yapan Pereira, "İyi dinlendikleri zaman takımımın istediği seviyede olduğunu söyleyebilirim. Ama bu yoğun dönemde bunu göremedik. Elimizde yeteri kadar çözçüm yoktu. 3 günde bir maç oynamadığımızda yüzde yüz bir performans sergileyebiliyoruz" diye konuştu.

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Vitor Pereira'dan galibiyet yorumu! Olympiakos maçı sonrası...
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