Vitor Pereira’dan galibiyet yorumu! Olympiakos maçı sonrası...

Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 yenerek liderliğini sürdürdü. Maç sonrası konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, karşılaşmayı değerlendirdi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, 2-1'lik Kasampaşa galibiyetini yorumlarken; "Milli ara çok doğru bir zamanda geldi. Kısa sürede 7 maç oynadık ve sakatlıklar yaşadık. Arada oyuncularımız dönecek ve maçlara hazırlanacağız. Bu dönem zor geçti. Bazı oyuncuları dinlendirdik. Aynı kalitede oyunu böyle devam ettirmek kolay değil. Bir sonraki milli ara için oyuncularım hazırlanma fırsatı bulacaklar. Bu zamanda çoğu oyuncularımızı dinlendiremedik. İki gün önce 3-0 gibi bir sonuçtan sonra bu maçı negatif etkileyebilirdi. Bugün iyi oynadık ve ana hedefimiz olan üç puanı aldık" dedi.