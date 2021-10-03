Yalçın’a kırmızı

Karşılaşmanın 42. dakikasında Can Bozdoğan şut çekerken Sivassporlu Jorge Felix'in müdahalesi ile yerde kaldı. Teknik Direktör Sergen Yalçın, Hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun pozisyonda faul vermeyip oyunu devam ettirmesi üzerine çileden çıktı. Deneyimli hoca,maçın topuna vurarak sahaiçerisine gönderdi. Uğurlu, 4. hakeme Yalçın'ın ne yaptığını sordu, aldığı cevap sonrası da direkt kırmızı kart çıkardı. SERGEN Yalçın, 1 maç ceza alması halinde dış sahadaki Başakşehir karşılaşmasında, iki maç ceza alması durumunda ise bir sonraki hafta Vodafone Park'taki Galatasaray derbisinde de kulübede olmayacak. Yaşanan bu olay akıllara Yalçın'ın 8 Eylül tarihindeki sözlerini getirdi. Tecrübeli hoca, kendisi hakkında yaptığı açıklamalar nedeniyle Uilenberg'e tepki gösterirken "Hiç şüphemyok 3-5 maç içinde beni atarlar" demişti. Beşiktaş teknik direktörü, bu açıklamasından tam 5 maç sonra kırmızı kart gördü.