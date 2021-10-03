Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Yalçın’a kırmızı
Giriş Tarihi: 3.10.2021

Yalçın’a kırmızı

Yalçın’a kırmızı
Karşılaşmanın 42. dakikasında Can Bozdoğan şut çekerken Sivassporlu Jorge Felix'in müdahalesi ile yerde kaldı. Teknik Direktör Sergen Yalçın, Hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun pozisyonda faul vermeyip oyunu devam ettirmesi üzerine çileden çıktı. Deneyimli hoca, maçın topuna vurarak saha içerisine gönderdi. Uğurlu, 4. hakeme Yalçın'ın ne yaptığını sordu, aldığı cevap sonrası da direkt kırmızı kart çıkardı. SERGEN Yalçın, 1 maç ceza alması halinde dış sahadaki Başakşehir karşılaşmasında, iki maç ceza alması durumunda ise bir sonraki hafta Vodafone Park'taki Galatasaray derbisinde de kulübede olmayacak. Yaşanan bu olay akıllara Yalçın'ın 8 Eylül tarihindeki sözlerini getirdi. Tecrübeli hoca, kendisi hakkında yaptığı açıklamalar nedeniyle Uilenberg'e tepki gösterirken "Hiç şüphem yok 3-5 maç içinde beni atarlar" demişti. Beşiktaş teknik direktörü, bu açıklamasından tam 5 maç sonra kırmızı kart gördü.

EN ÇOK OKUNANLAR

Yargıtay'dan emsal niteliğinde 'cinsel ilişki' kararı: Erkek kusurlu sayılamaz
Son dakika haberi: Cristiano Ronaldo yedek kaldı sinirlerine hakim olamadı! Maç bittikten sonra ortaya çıktı...
Bu kerpiç evden bir cerrah, bir polis, bir öğretmen ve iki de mühendis çıktı
Son dakika haberi: Fenerbahçe Olympiakos maçı sonrası skandal sözlere tepki! 'O aşağılık adama karşı Ali Koç gerekeni yapmalıydı...'
Son dakika: Beşiktaş Güven Yalçın'la kazandı! Sergen Yalçın atıldı...
Başkan Erdoğan'dan İslamofobi mesajı
Son dakika: Milli takımda sürpriz isimler! Stefan Kuntz Milli takım aday kadrosunu açıkladı
AFAD En az lise mezunu 1749 işçi - personel alımı yapacak! AFAD personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor, şartları nelerdir?
Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'den ilk eşini kızdıran sözler! İbrahim Tatlıses'in ilk eşi Adalet Sara açtı ağzını yumdu gözünü!
Son dakika: Erman Toroğlu'ndan penaltı ve kırmızı kart yorumu! Josef de Souza ve Sergen Yalçın...
ARKADAŞINA GÖNDER
Yalçın’a kırmızı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA