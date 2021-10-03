Yasaklar geri gelecek mi, alınan yeni karar var mı? 2021 Yasaklar geri gelir mi ve son durum nedir?

Son dakika haberi... Eylül ayında artışa geçen koronavirüs vaka sayısı, Ekim ayında da aynı şekilde ilerliyor. Bu noktada, yasaklar geri gelecek mi konusuyla ilgili araştırmalar da vatandaşlar tarafından sık sık yapılmaya başlandı. Hatırlanacağı üzere, normalleşmeye geçilmeden önceki süreçte, hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanıyordu. Normalleşme süreci ile beraber yasaklar kademeli olarak tamamen kaldırıldı. Peki, artan vaka sayısının ardından Ekim ayında yasaklar geri gelecek mi, hafta sonu sokağa çıkma yasağı kısıtlaması olacak mı? 2021 Sokağa çıkma yasağı ve diğer yasaklar geri gelir mi? İşte, son durum!
Yasakların geri gelmesine ilişkin henüz bir bilgi ya da alınan karar bulunmuyor. Artan vaka sayısının bu haftaki Bilim Kurulu ve Kabine Toplantısı'nın gündem maddeleri arasında olması bekleniyor.
Yasakların geri gelmesine dair açıklama geldiğinde haberimizden ulaşabilirsiniz.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada şunları söylemişti:
Kısıtlama günlerine dönmeyi hiçbirimiz tekrar yaşamak istemeyiz. Buna mecbur kalacağımız şey şuan yok ama olmayacağımız anlamına gelmez.
Bu kısır döngüden kurtulmanın yolu aşı ile bağışıklık elde edene kadar tedbirlere uymaktır.
Aşılar en çok risk grubundaki vatandaşlarımız için önemli. Ancak yaygın olarak aşılanmadan onları korumamız mümkün değil. Sevdiklerimizi korumamız için önce aşı olmamız şart.
Salgın yönetimi açısından aşıların etki süresi ve etkinliği son derece önemli. Elimizde tüm tedavi ve tedbirleri yönetebilecek dijital bir altyapı var.