Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Yasaklar geri gelecek mi, alınan yeni karar var mı? 2021 Yasaklar geri gelir mi ve son durum nedir?
Giriş Tarihi: 3.10.2021 19:51

Yasaklar geri gelecek mi, alınan yeni karar var mı? 2021 Yasaklar geri gelir mi ve son durum nedir?

Yasaklar geri gelecek mi, alınan yeni karar var mı? 2021 Yasaklar geri gelir mi ve son durum nedir?

Son dakika haberleri... Ekim ayı itibarı ile vaka sayısındaki artış devam ederken yasaklar geri gelir mi şeklinde soruların yanıtları da merak konusu oldu. Normalleşme sürecinde önce, hafta içi ve hafta sonu olmak üzere sokağa çıkma yasağı uygulanıyordu. Normalleşmeye geçilmesinin ardından bu yasaklar tamamen kalktı. Yasakların geri gelmesi ile ilgili henüz bir bilgi bulunmazken artan koronavirüs vaka sayısı sebebiyle sokağa çıkma yasağı geri gelir mi sorusu en çok araştırılanlar arasında öne çıkmaya başladı. İşte, 2021 yasaklar geri gelecek mi, son durum nedir konusuyla ilgili gelişmeler

Son dakika haberi... Eylül ayında artışa geçen koronavirüs vaka sayısı, Ekim ayında da aynı şekilde ilerliyor. Bu noktada, yasaklar geri gelecek mi konusuyla ilgili araştırmalar da vatandaşlar tarafından sık sık yapılmaya başlandı. Hatırlanacağı üzere, normalleşmeye geçilmeden önceki süreçte, hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanıyordu. Normalleşme süreci ile beraber yasaklar kademeli olarak tamamen kaldırıldı. Peki, artan vaka sayısının ardından Ekim ayında yasaklar geri gelecek mi, hafta sonu sokağa çıkma yasağı kısıtlaması olacak mı? 2021 Sokağa çıkma yasağı ve diğer yasaklar geri gelir mi? İşte, son durum!

YASAKLAR GERİ GELECEK Mİ?

Yasakların geri gelmesine ilişkin henüz bir bilgi ya da alınan karar bulunmuyor. Artan vaka sayısının bu haftaki Bilim Kurulu ve Kabine Toplantısı'nın gündem maddeleri arasında olması bekleniyor.

Yasakların geri gelmesine dair açıklama geldiğinde haberimizden ulaşabilirsiniz.

BAKAN FAHRETİN KOCA DAHA ÖNCE DEMİŞTİ?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada şunları söylemişti:

Kısıtlama günlerine dönmeyi hiçbirimiz tekrar yaşamak istemeyiz. Buna mecbur kalacağımız şey şuan yok ama olmayacağımız anlamına gelmez.

Bu kısır döngüden kurtulmanın yolu aşı ile bağışıklık elde edene kadar tedbirlere uymaktır.

Aşılar en çok risk grubundaki vatandaşlarımız için önemli. Ancak yaygın olarak aşılanmadan onları korumamız mümkün değil. Sevdiklerimizi korumamız için önce aşı olmamız şart.

Salgın yönetimi açısından aşıların etki süresi ve etkinliği son derece önemli. Elimizde tüm tedavi ve tedbirleri yönetebilecek dijital bir altyapı var.

EN ÇOK OKUNANLAR

Bu kerpiç evden bir cerrah, bir polis, bir öğretmen, iki de mühendis çıktı
Son dakika haberler | Sağlık Bakanlığı'ndan Covid-19 güncellemesi: Karantina süresi değişti!
Yargıtay'dan emsal 'cinsel ilişki' kararı: Erkek kusurlu sayılamaz
Cristiano Ronaldo yedek kaldı sinirlerine hakim olamadı! Son dakika haberi: Maç bittikten sonra ortaya çıktı!
Olympiakos başkanı Marinakis'e çifte İstanbul cevabı: "Ataların gibi ağıt yak; Gerizekalı"
Aleyna'yı ölüme böyle sürüklediler
Son dakika: Beşiktaş-Sivasspor maçı sonrası olay sözler! "Aptal aptal konuşunca..." Sergen Yalçın, Yaşar Kemal Uğurlu, Josef, Güven Yalçın
Okullar kapanacak mı, yüz yüze eğitim bitecek mi? 2021-2022 Bu ay okullar kapanır mı? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den son dakika açıklaması
Altın fiyatları için rüzgar tersine dönebilir! İslam Memiş açıkladı: Altın için bu 3 gelişmeye dikkat!
Son dakika haberi: Fenerbahçe Olympiakos maçı sonrası skandal sözlere tepki! 'O aşağılık adama karşı Ali Koç gerekeni yapmalıydı...'
ARKADAŞINA GÖNDER
Yasaklar geri gelecek mi, alınan yeni karar var mı? 2021 Yasaklar geri gelir mi ve son durum nedir?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA