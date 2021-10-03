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Giriş Tarihi: 3.10.2021 19:26 Son Güncelleme: 3.10.2021 19:31

Hatayspor mağlubiyeti sonrası Yeni Malatyaspor'da İrfan Buz ile yollar ayrıldı!

AA
Hatayspor mağlubiyeti sonrası Yeni Malatyaspor’da İrfan Buz ile yollar ayrıldı!

Süper Lig'in 8. haftasında Yeni Malatyaspor, sahasında Hatayspor'a 2-0 mağlup oldu. Karşılaşma sonrasında Yeni Malatyaspor, teknik direktör İrfan Buz ile yollarını ayırdı.

Süper Lig takımlarından Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, teknik direktör İrfan Buz ile yollarını ayırdı. Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Birlikte çalışmaktan büyük mutluluk duyduğumuz İrfan Buz hocamızla sözleşmemizi karşılıklı sona erdirme kararı almış bulunmaktayız. Kendisine ve kıymetli ekinine kulübümüze hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in ilk 8 haftasında 2 galibiyet ve 6 mağlubiyet aldı.

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Hatayspor mağlubiyeti sonrası Yeni Malatyaspor'da İrfan Buz ile yollar ayrıldı!
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