28 Ekim yarım gün mü, öğleden sonra tatil mi? 29 Ekim resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor?

Yıllık resmi tatiller, izin yapacağı günleri merak eden vatandaşların araştırdıkları konular arasında yer alıyor. Söz konusu tarihler, kamu kurum ve kuruluşları ile okulların resmi tatilde olması dolayısıyla merak ediliyor. Bu kapsamda araştırılan 29 Ekim resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor gibi sorular haberimizde yanıt buluyor. 28 Ekim yarım gün mü, öğleden sonra tatil mi? İşte son resmi tatilin tarihleri.
29 EKİM HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?
Bu yıl 29 Ekim Cuma gününe denk gelmektedir. Bayram 28 Ekim Perşembe günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder.
28 EKİM YARIM GÜN MÜ, ÖĞLEDEN SONRA TATİL Mİ?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla 28 Ekim öğleden sonra tatildir. Dolayısıyla bu yıl 28 Ekim 2021 Perşembe günü yarım gün tatil olacak.
29 EKİM TATİLİ KAÇ GÜN?
28 Ekim (Perşembe) yarım gün, 29 Ekim (Cuma) tam gün olmak üzere bir buçuk gün resmi tatil olmaktadır. Bu yıl bu tarih Cuma gününe denk geldiği için hafta sonu tatiliyle birleşerek üç buçuk gün tatil yapılacak.
28 EKİM'DE BANKALAR ÇALIŞIYOR MU?
Bankaların çalışma takvimi, Borsa İstanbul'a bağlı olduğu için Borsa İstanbul'un tatil olduğu günlerde bankalar da hizmet verememektedir. Borsa İstanbul'un 28 Ekim perşembe günü yarım gün çalıştığı düşünülürse, bankaların da o gün öğle saatlerine kadar hizmet vereceği söylenebilir.