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Giriş Tarihi: 4.10.2021 13:46

3600 ek gösterge nedir, çıktı mı, ne zaman çıkacak? İşte 3600 ek göstergede son durum!

3600 ek gösterge nedir, çıktı mı, ne zaman çıkacak? İşte 3600 ek göstergede son durum!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin geçtiğimiz günlerde 3600 ek gösterge düzenlemesi için atılacak adımları planladıklarını ve buna uygun çalışma programı hazırladıklarını bildirmişti. Öte yandan yeni yasama yılının da başlamasıyla beraber gözler “3600 ek gösterge nedir, çıktı mı, ne zaman çıkacak?” sorularının yanıtına çevrildi. Öte yandan İçişleri Bakanı Soylu da "3600 ek gösterge bizim taahhüdümüzdür” ifadelerini kullandığı bir açıklamada bulunmuştu. Buna göre; 3600 ek gösterge nedir, çıktı mı, ne zaman çıkacak? İşte tüm detaylar...

Bakan Bilgin'in konuyla ilgili çalışmalara başladığı açıklamasıyla milyonlarca vatandaşı ilgilendiren 3600 ek gösterge kanunu son dakika gelişmeleriyle takip edilmeye başlandı. İçişleri Bakanı Soylu geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunmuştu. Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin çalışmaların başladığını ifade etmişti. Buna göre; 3600 ek gösterge nedir, çıktı mı, ne zaman çıkacak? İşte 3600 ek göstergede son durum ve detaylar...

3600 EK GÖSTERGE SON DURUM NE?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "3600 ek gösterge bizim taahhüdümüzdür. Taahhüdümüzün de sonuna kadar arkasındayız ve gerçekleştireceğiz. Bundan herhangi bir şekilde sarfınazar etmemiz mümkün değildir. Bu sözümüzü de yerine getirmek için Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla arkadaşlarımız çalışıyorlar." dedi.

Bakan Soylu, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Mesela bugün Sayın Kılıçdaroğlu birtakım ifadeler kullanmış. Polisimizin 3600 meselesi üzerinden güya eleştiri yapacak. Doğrudur. 3600 ek gösterge bizim taahhüdümüzdür. Taahhüdümüzün de sonuna kadar arkasındayız ve gerçekleştireceğiz. Bundan herhangi bir şekilde sarfınazar etmemiz mümkün değildir. Bu sözümüzü de yerine getirmek için Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla arkadaşlarımız çalışıyorlar. Ancak lafa burada girip, son yıllardaki başarılarıyla huzurumuzu, güvenimizi en üst seviyeye çıkartan Türk polis teşkilatını siyasetin içine çekmek, onu siyasetin bir aracı gibi göstermek Kılıçdaroğlu'na yakışmamıştır. Doğru bir yaklaşım değildir. "

3600 EK GÖSTERGE NEDİR, NE İŞE YARAR?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ek göstergede anlaşmaya gidildiğini duyurdu. Ek gösterge, devlet memurlarının aylık ücretlerini, emekli maaşlarını ve ikramiyelerini belirleyen önemli unsurlardan biridir. Dolayısıyla ek göstergenin yüksek olması emekli maaşının da yüksek olması demektir. Bu durumda ek göstergesi 3600 olan bir memur, 2500 olan bir memurdan daha çok zam ve maaş alır. Ek gösterge maaşı, ek gösterge puanının aylık katsayısı olarak belirlenir.

3600 EK GÖSTERGE KİMLERİ KAPSIYOR?

Bu durum sadece belirli meslek gruplarını kapsamaktadır ancak memur sendikaları bu ek göstergenin tüm kamu personeline uygulanmasını ve kapsamının genişletilmesini istemektedir. Ancak şuan 3600 ek gösterge polis, öğretmen, hemşire ve din görevlilerinden oluşan 1.3 milyon memuru kapsamaktadır. Yalnızca bu meslek grupları ve bunlardan emekli olan vatandaşlar ek göstergeden faydalanabilir.

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3600 ek gösterge nedir, çıktı mı, ne zaman çıkacak? İşte 3600 ek göstergede son durum!
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