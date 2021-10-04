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Giriş Tarihi: 4.10.2021 18:07

4 Ekim koronavirüs vaka tablosu açıklandı mı? İşte Kovid-19 hasta, vefat ve vaka sayılarında son durum!

4 Ekim koronavirüs vaka tablosu açıklandı mı? İşte Kovid-19 hasta, vefat ve vaka sayılarında son durum!

Koronavirüs salgını ile mücadele ülkemizde devam ederken, günlük vaka ve vefat sayıları vatandaşların gündeminde yer alıyor. Salgına ilişkin veriler her gün akşam saatlerinde Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanıyor. Kovid-19 hasta, vefat ve vaka sayılarında son durum ne sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Kovid-19 hasta, vefat ve vaka sayılarında son durum ne? İşte detaylar;

Salgınla mücadelede aşılama çalışmaları hız kesmeden devam ederken, günlük koronavirüs vaka, vefat ve hasta sayısı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Türkiye koronavirüs tablosu Sağlık Bakanlığı resmi sitesinden her gün yayınlanıyor. Peki, Kovid-19 hasta, vefat ve vaka sayılarında son durum ne?

4 EKİM KORONAVİRÜS GÜNLÜK VAKA SAYISI TABLOSU AÇIKLANDI MI?

Henüz Sağlık Bakanlığı tarafından bugüne ilişkin koronavirüs vaka tablosu yayınlanmadı. Yayınlandıktan hemen sonra haberimizin içerisinde olacak.

3 EKİM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 27 bin 351

VEFAT SAYISI: 194

İYİLEŞEN SAYISI: 22 bin 004

2 EKİM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 27 bin 973

VEFAT SAYISI: 203

İYİLEŞEN SAYISI: 22 bin 110

1 EKİM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 28 bin 873

VEFAT SAYISI: 210

İYİLEŞEN SAYISI: 26 bin 224

30 EYLÜL TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 29 bin 104

VEFAT SAYISI: 216

İYİLEŞEN SAYISI: 32 bin 119



29 EYLÜL TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 29 bin 386

VEFAT SAYISI: 227

İYİLEŞEN SAYISI: 31 bin 018

28 EYLÜL TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 28 bin 892

VEFAT SAYISI: 239

İYİLEŞEN SAYISI: 30 bin 336

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4 Ekim koronavirüs vaka tablosu açıklandı mı? İşte Kovid-19 hasta, vefat ve vaka sayılarında son durum!
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