4 Ekim koronavirüs vaka tablosu açıklandı mı? İşte Kovid-19 hasta, vefat ve vaka sayılarında son durum!

Salgınla mücadelede aşılama çalışmaları hız kesmeden devam ederken, günlük koronavirüs vaka, vefat ve hasta sayısı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Türkiye koronavirüs tablosu Sağlık Bakanlığı resmi sitesinden her gün yayınlanıyor. Peki, Kovid-19 hasta, vefat ve vaka sayılarında son durum ne?
4 EKİM KORONAVİRÜS GÜNLÜK VAKA SAYISI TABLOSU AÇIKLANDI MI?
Henüz Sağlık Bakanlığı tarafından bugüne ilişkin koronavirüs vaka tablosu yayınlanmadı. Yayınlandıktan hemen sonra haberimizin içerisinde olacak.
VAKA SAYISI: 27 bin 351
VEFAT SAYISI: 194
İYİLEŞEN SAYISI: 22 bin 004
VAKA SAYISI: 27 bin 973
VEFAT SAYISI: 203
İYİLEŞEN SAYISI: 22 bin 110
VAKA SAYISI: 28 bin 873
VEFAT SAYISI: 210
İYİLEŞEN SAYISI: 26 bin 224
VAKA SAYISI: 29 bin 104
VEFAT SAYISI: 216
İYİLEŞEN SAYISI: 32 bin 119
VAKA SAYISI: 29 bin 386
VEFAT SAYISI: 227
İYİLEŞEN SAYISI: 31 bin 018
VAKA SAYISI: 28 bin 892
VEFAT SAYISI: 239
İYİLEŞEN SAYISI: 30 bin 336