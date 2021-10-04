90+11’de gelen mutluluk

5’te Mohamed perdeyi açtı, 17 ve 26’da Pohjanpalo ev sahibini öne geçirdi. Düelloda sıra G.Saray’daydı. Mostafa maça dengeyi getirirken 86’da Berkan Kutlu atıldı, penaltıdan ise Rize Boldrin ile yararlanamadı
Diagne sevinmedi
Uzatma dakikalarında oyuna giren Diagne yine namını konuşturdu. Senegalli, golün ardından sevinmezken takım arkadaşlarının ısrarına rağmen somurtmaya devam etti. Diagne maçtan sonra yaptığı paylaşımda "Ne desem bilemedim. Böyle devam" ifadesini kullandı.
Elmas: Rekabetisahaya indireceğiz G.SARAY Başkanı Burak Elmas maçın ardından mesajını sosyal medyadan verdi. Çaykur Rize ile G.Saray arasında Oğulcan Çağlayan anlaşmazlığı ile başlayan gerilime atıfta bulunan Elmas, "Mücadelesinin bedeli neolursa olsun sporda rekabeti sahayaindirmekte kararlıyız" yorumunu yaptı. Bu paylaşım kısa sürede G.Saray taraftarından büyük destek topladı.
G.Saray forması ile son golünü geçen sezon 11 Mayıs 2021'de oynanan Denizli (2) maçında atan Mostafa Mohamed, gol orucunu bitirdi. Mısırlı oyuncu 145 gün sonra yeniden fileleri sarsarken hem de iki gol birden attı. 4 dakika 50. saniyede kaydettiği gol, bu sezon G.Saray'ın en erken bulduğu skor oldu.