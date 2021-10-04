Ahmetcan sınıfı geçti

TRABZONSPOR'UN genç stoperi Ahmetcan Kaplan, A takımdaki kariyerinde ilk kez 11'de başladığı Kayserispor maçında başarılı bir performans ortaya koydu. Öz güveni, soğukkanlı tavırları ve ayağına olan hakimiyeti ile dikkatleri üzerine çeken 18 yaşındaki futbolcu, yüzde94 pas isabetiyle oynadı. Maçın bitiminde takım arkadaşlarının övgüyle bahsettiği Ahmetcan'ı ilk tebrik eden isimlerden birisi teknik direktör Abdullah Avcı oldu. Soyunma odasına giden ve Ahmetcan'a sarılan tecrübeli teknik adam, "Sana her zamangüveniyordum vesen bu güveninkarşılığını fazlasıylaverdin" ifadelerini kullandı.