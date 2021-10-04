Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Ahmetcan sınıfı geçti
Giriş Tarihi: 4.10.2021

Ahmetcan sınıfı geçti

Ahmetcan sınıfı geçti
TRABZONSPOR'UN genç stoperi Ahmetcan Kaplan, A takımdaki kariyerinde ilk kez 11'de başladığı Kayserispor maçında başarılı bir performans ortaya koydu. Öz güveni, soğukkanlı tavırları ve ayağına olan hakimiyeti ile dikkatleri üzerine çeken 18 yaşındaki futbolcu, yüzde 94 pas isabetiyle oynadı. Maçın bitiminde takım arkadaşlarının övgüyle bahsettiği Ahmetcan'ı ilk tebrik eden isimlerden birisi teknik direktör Abdullah Avcı oldu. Soyunma odasına giden ve Ahmetcan'a sarılan tecrübeli teknik adam, "Sana her zaman güveniyordum ve sen bu güvenin karşılığını fazlasıyla verdin" ifadelerini kullandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Burak Yılmaz ve Cengiz Ünder Lille - Marsilya maçına damga vurdu! Kariyerinde bir ilki yaşadı...
Son Dakika MasterChef kim elendi? TV8 ile 3 Ekim 2021 MasterChef’te kim gitti? Şok eleme, duyanlar inanamadı!
Bu kerpiç evden bir cerrah, bir polis, bir öğretmen, iki de mühendis çıktı
Altın fiyatları için rüzgar tersine dönebilir! İslam Memiş açıkladı: Altın için bu 3 gelişmeye dikkat!
Yargıtay'dan emsal 'cinsel ilişki' kararı: Erkek kusurlu sayılamaz
Okullar kapanacak mı, yüz yüze eğitim biter mi? 2021-2022 Bu ay okullar kapanır mı? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den son dakika açıklaması
Cristiano Ronaldo yedek kaldı sinirlerine hakim olamadı! Maç bittikten sonra ortaya çıktı!
Son dakika haberleri | Sağlık Bakanlığı'ndan Covid-19 güncellemesi: Karantina süresi değişti!
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik paylaştı! Eylül ayında 14 proje hayata geçirildi
Son dakika: Galatasaray Rizespor karşısında son saniyede kazandı! Rize'de nefes kesen maç...
ARKADAŞINA GÖNDER
Ahmetcan sınıfı geçti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA