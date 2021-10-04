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Giriş Tarihi: 4.10.2021 11:22

AÖF kayıt yenileme ne zaman bitiyor? 2021 AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

AÖF kayıt yenileme ne zaman bitiyor? 2021 AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri AÖF kayıt yenileme işlemleri sorgulaması yapıyor. Herhangi bir bölümü açıktan bitirmek isteyen öğrenci ders seçimi ve kayıt ücret ödemesi sonrası kayıtlarını yenileyebiliyor. Anadolu Üniversitesi İkinci üniversite kayıt yenileme işlemlerinin 27 Eylül itibarıyla başladığını duyurdu. Kayıt yenileme işlemi aof.anadolu.edu.tr adresi Ders Seçimi (Ekle/Sil) Otomasyonu bağlantısından öğrenci şifresi veya e-devlet şifresi ile yapılacaktır. Peki AÖF kayıt yenileme ne zaman bitiyor? 2021 AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

Anadolu Üniversite Açıköğretim Fakültesi 2021 2022 eğitim takvimi duyuruldu. Açıktan üniversite okuyan öğrenciler AÖF kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini bir an önce tamamlaması gerekiyor. Ders seçimi ve kayıt yenileme ücretini yatıran öğrenciler sistem üzerinden kayıtlarını kontrol edebilecek. Peki AÖF kayıt yenileme ne zaman bitiyor? 2021 AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır, ücreti ne kadar? İşte tüm kayıt işlemleri…

AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN SONA ERİYOR?

Anadolu Üniversitesi, 2021-2022 eğitim öğretim yılı takvimine göre kayıt yenileme işlemleri 27 Eylül tarihinde başladı ve 8 Ekim saat 23.59'a kadar devam edecek. Kayıt yenileme işlemleri anadolu.edu.tr adresinde bulunan kayıt otomasyonu üzerinden yapılacak. e-Devlet veya öğrenci giriş seçeneği ile sisteme giriş yapan öğrenciler sırasıyla ders seçimi, AÖF kayıt yenileme ücretini ödeme, otomasyondan kayıt kontrolü yaparak işlemlerini tamamlayacak.

AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

Kayıt yenileme takvimi içerisinde öğrenciler mutlaka kayıtlarının yenilenip yenilenmediğini kontrol etmelidir. Kayıt yenileme işleminin yapılması için öğrencilerin 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde ders seçimi yapması gerekiyor. Ders seçimi yapmayan veya eksik seçim yapan öğrencilere otomatik ders ataması yapılmayacak. AÖF kayıt yenileme ücreti Ziraat Bankası üzerinden yatırılacak. Öğrenci adayları, kredi kartı, hesap kartı, internet bankacılığı, ATM ve mobil uygulama üzerinden ücretlerini yatırabilir.

Kayıt yenileme ücreti, kayıt yaptırılacak ön lisans ve lisans bölümlerine göre değişir. Sınav hizmetleri, basılı malzemeler ve diğer hizmetlerin karşılığı olan staj uygulama dersi olmayanlar için AÖF kayıt yenileme ücreti alt limiti 320 TL olarak belirlenmiştir. Sosyal hizmet, Görsel İletişim Tasarım, lisans bölümleri için alt limit 495 TL'dir. Tekniker unvanı verilen programlarda ise kayıt ücreti 350 TL olarak yatırılacak.

AÖF KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ;

AÖF kayıt yenileme işlemleri gerçekleştirirken aşağıdaki adımların sırasıyla uygulanması gerekiyor.

1- Derslerini seç.

2- Ücretini öde.

3- Otomasyondan kaydını kontrol et.

4- Ders kitapların eKampüs'te.

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AÖF kayıt yenileme ne zaman bitiyor? 2021 AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır, ücreti ne kadar?
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