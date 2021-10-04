Beşiktaş’ta Güven Yalçın gerçeği! Sergen Yalçın’ın sözleri ateşledi

Mental açıdan kendisine yardımcı olacak insanlarla görüşmeler sağladı ve kariyerini her şeyden çok etkileyen çevresel faktörleri hayatından bertaraf etti.

Kendisini hırslandıran son konu ise hem A Milli Takım'a uzun süredir çağırılmaması hem de Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi listesine adının yazılmaması oldu. Kötü günleri geride bırakmak adına ekstra hırslandı. Kendisine,"Milli Takım'a döneceğim. Sergen hocamın yüzünü kara çıkarmayacağım" sözünü verdi.

Ve eksiklerin çokluğunda kendisine verilen şansı çok iyi kullandı. İki maçta 3 gol attı. Özellikle Sivas karşısında performansı ve bulduğu iki şık golle Beşiktaş'ı galibiyete taşıyan isim oldu.